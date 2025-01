Yaber illumine le CES 2025 : Des projecteurs révolutionnaires pour un cinéma à domicile !

Yaber, pionnier des projecteurs de divertissement à domicile, innove encore. En effet, la marque dévoile deux modèles révolutionnaires. Il s’agit notamment du projecteur laser à ultra-courte portée K300s et du projecteur sonore L2 Plus, conçu pour une expérience cinéma. Par ailleurs, ces derniers témoignent de l’engagement de Yaber à repousser les limites de la technologie de divertissement à domicile. En parallèle, une offre exclusive sera également disponible pour la série T2 lors du CES.

Le cinéma portable : K300s

Le projecteur Yaber K300s réinvente le divertissement à domicile grâce à sa technologie ultra-courte portée, projetant une image énorme de 100 pouces à seulement 24,8 cm de distance. Ce projet est idéal pour les espaces compacts, tels que les salons et les chambres. Son cœur repose sur la technologie Triple RGB Laser, qui offre des couleurs vives. Elle garantit une couverture NTSC large et un contraste élevé pour une image exceptionnelle.

Une paire de haut-parleurs JBL 15W avec support Dolby complète cette expérience immersive et assure une qualité audio riche. La mise au point automatique instantanée et la correction automatique de l’objectif permettent une installation rapide. Avec une efficacité énergétique supérieure de 50% par rapport aux projecteurs LED traditionnels, le K300s promet une expérience de divertissement vibrante et durable. Le K300s sera disponible aux États-Unis, au Japon, en Europe et à Taiwan.

Améliorez votre expérience cinéma à la maison : Yaber L2 Plus

Le projecteur Yaber L2 Plus est exceptionnel pour le divertissement à domicile, alliant qualité d’image haute définition, son puissant et fonctionnement convivial. Conçu pour transformer tout espace en un cinéma privé, le L2 Plus offre une expérience immersive pour les films, les jeux et les émissions. De plus, ce projecteur intègre une collaboration spéciale avec l’artiste Keith Haring.

Il est équipé d’une résolution ultra-haute définition 1080p et d’une luminosité de 700 ANSI lumens, pour des images captivantes et réalistes. La qualité du son est tout aussi impressionnante. Deux haut-parleurs stéréo JBL de 8W assurent un son de niveau cinéma.

Le divertissement portable repensé : Yaber T2/T2 Plus

Le projecteur de la série Yaber T2 est acclamé pour son design innovant. Il est alimenté par une batterie pratique. Ce modèle est parfait pour les soirées cinéma en plein air et les aventures de camping. Il offre jusqu’à 2,5 heures d’utilisation – idéal pour les projections de films sous les étoiles. Imaginez l’installer dans votre jardin pour une projection de film spontanée sous les étoiles. Il crée une expérience immersive avec une résolution native 1080p et un son JBL avec support Dolby Audio. Il intègre également une édition spéciale en collaboration avec le célèbre artiste Keith Haring.

Ces nouveautés prouvent encore une fois que Yaber est à l’avant-garde de la technologie de divertissement à domicile. Alors, êtes-vous prêts à améliorer votre expérience cinéma à la maison ou à emporter le cinéma avec vous lors de vos prochaines aventures en plein air?