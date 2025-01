Huion séduit avec la Kamvas 16 Gen 3 au CES 2025

Grand coup au salon CES 2025 en dévoilant sa nouvelle tablette graphique, la Kamvas 16 (Gen 3). Cette dernière offre des fonctionnalités puissantes pour les artistes de niveau intermédiaire cherchant à évoluer dans leur art. Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur cette nouveauté captivante.

Présentation de la Kamvas 16 Gen 3 au CES 2025

Au CES 2025, la Kamvas 16 (Gen 3) a attiré l’attention grâce à ses innovations. Proposée à 499 dollars, elle se positionne comme une solution de choix pour les artistes en quête de matériel performant à un prix accessible. La gamme Kamvas Gen 3, qui comprend aussi les Kamvas Pro 19 et Kamvas Pro 27, témoigne de l’expertise de Huion dans le domaine des technologies de dessin numérique.

Améliorations technologiques de la Kamvas 16

La nouvelle Kamvas 16 bénéficie de la technologie PenTech 4.0, assurant une meilleure précision. Grâce au stylo numérique PW600L, le moindre mouvement est enregistré avec exactitude, sans décalage. En outre, la distance de rétraction de seulement 0,35 mm du stylo favorise une expérience de dessin fluide, réduisant les oscillations et garantissant stabilité et précision.

Performances visuelles et reproductions des couleurs

Cette tablette propose une résolution QHD de 2,5K pour une netteté optimale. De plus, elle intègre Canvas Glass, minimisant la granulation et optimisant l’expérience visuelle. Les artistes apprécieront aussi les divers modes de gamme de couleurs, avec une précision exceptionnelle de ΔE<1,5, certifiant une reproduction fidèle et éclatante des couleurs sur chaque œuvre.

En résumé, la Kamvas 16 (Gen 3) de Huion combine des performances de haut niveau à un prix compétitif. Avec ses nombreuses améliorations techniques et visuelles, elle répond parfaitement aux besoins des artistes souhaitant perfectionner leur art. Visitez le site officiel de Huion pour explorer ses fonctionnalités en détail et investir dans une tablette graphique qui allie technologie et accessibilité.

