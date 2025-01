Rejoignez la révolution Tech au CES 2025: Découvrez des innovations étonnantes qui façonneront l’avenir

Le CES (Consumer Electronics Show) est de retour pour une édition marquante en 2025 ! Du 7 au 10 janvier, les innovations de secteurs tels que l’IA, la MedTech ou encore la robotique seront au cœur de tous les débats. Trois acteurs majeurs, représentés par l’agence Cap&Cime PR, seront particulièrement scrutés : Intel, Enchanted Tools et Nextbase.

Intel et l’IA au CES 2025

Pionnier de l’électronique, Intel réserve son lot de surprises pour le CES 2025. Le constructeur présentera ses dernières innovations pour ordinateurs fixes et portables au sein de son Tech Lounge, le 7 janvier.

Plus fascinant encore, Intel tiendra une conférence intitulée « Intel Automotive ». Au programme : un éclairage détaillé sur l’IA et sa contribution à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la création de nouvelles expériences pour véhicules.

Fondée par le co-créateur d’Aldebaran Robotics, Jérôme Monceaux, Enchanted Tools compte relancer le haut de la robotique humanoïde française. Elle présentera au CES 2025 ses robots uniques, alliant design inspiré de l’animation, interactions émotionnelles, et aptitudes sociales impressionnantes. Ces inventions ont pour objectif de transformer nos interactions avec les robots, dans des domaines aussi divers que l’hôpital et bientôt le retail.

Nextbase et la mobilité

Au CES 2025, le leader européen des dashcams, Nextbase, dévoilera Piqo, le plus petit modèle de dashcam jamais créé par la marque. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de l’automobile et des caméras embarquées. Discutez avec l’équipe de Nextbase des innovations à venir dans le secteur, et découvrez en avant-première leurs nouvelles annonces importantes.

Le CES 2025 s’annonce comme une véritable caverne d’Ali Baba pour les fans de technologie. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel, l’occasion d’échanger avec les acteurs clés du secteur et de découvrir les innovations qui façonneront l’avenir. Allez-vous participer ? Partagez vos attentes dans les commentaires !