Hithium transforme l’avenir énergétique avec trois innovations clés

Hithium a récemment marqué un tournant avec sa deuxième Eco-Day à Pékin. En effet, lors de cet événement, l’entreprise a présenté trois innovations majeures qui pourraient bien transformer l’industrie de l’énergie. Parmi ces solutions, on trouve des options allant du stockage d’énergie à des systèmes de micro-réseaux domestiques. Ainsi, Hithium mise sur l’innovation pour un avenir plus vert.

Hithium dévoile trois innovations écologiques majeures

À Pékin, Hithium a surpris l’audience avec trois lancements. Ces nouveaux produits visent à révolutionner la manière dont l’énergie est stockée et utilisée. Grâce à l’intégration de technologies avancées, Hithium est un pas en avant vers un monde où l’énergie sera plus accessible et personnalisée.

∞Power 6,25 MWh : un bond dans le stockage d’énergie

Le système de stockage d’énergie par batterie, ∞Power 6,25 MWh, est une prouesse technologique. En effet, ce BESS haute capacité est conçu pour opérer dans des environnements extrêmes. De plus, ses deux modes de fonctionnement, 2h et 4h, assurent flexibilité et efficacité. Enfin, en découpant les composants du système, Hithium innove pour offrir une personnalisation exceptionnelle.

∞Cell N162Ah : pionnière des batteries sodium-ion

La ∞Cell N162Ah inaugure ainsi l’ère des batteries sodium-ion. En effet, ces batteries offrent une longue durée de vie et d’excellentes performances. De plus, elles promettent d’être à la fois efficaces et sûres dans des conditions variées. Finalement, ce produit confirme Hithium comme leader dans l’innovation durable.

HeroES : nouveau système intelligent de micro-réseau domestique

Le système HeroES est une solution sans installation pour les foyers. En seulement 30 minutes, il peut être opérationnel. Grâce à son algorithme avancé, il optimise la gestion énergétique, représentant une avancée majeure pour les micro-réseaux domestiques.

En conclusion, les innovations présentées lors de l’Eco-Day de Hithium apportent des solutions concrètes aux défis énergétiques d’aujourd’hui. Ces produits démontrent l’engagement de Hithium à repousser les limites de la technologie pour un avenir plus durable. En continuant sur cette lancée, Hithium s’affirme comme un acteur clé dans la transition énergétique mondiale.

