Archetype Entertainment dévoile la nouvelle bande-annonce d’Exodus, “The Traveler’s Creed”

Les amateurs de space opera vont bien se régaler dans les années qui viennent. Après l’annonce d’Intergalactic: The Heretic Prophet par Naughty Dog, voilà qu’un autre jeu du même genre rejoint les rangs. Cette fois, c’est au tour d’Archetype Entertainment de dévoiler la première bande-annonce de gameplay d’Exodus, son prochain jeu d’aventure spatiale. Qui plus est, un certain Matthew McConaughey serait aux commandes…

Exodus, une aventure à la Interstellar

Révélé lors des Game Awards 2023, Exodus est un jeu spatial développé par Archetype Entertainment, un studio composé d’anciens développeurs de BioWare. Pour rappel, BioWare est le studio derrière la célèbre série de jeux de rôle de science-fiction Mass Effect. D’ailleurs, la signature Mass Effect est bien perceptible dans cette nouvelle aventure qu’est Exodus.

Et qui de mieux pour diriger un jeu spatial que le maître du voyage interstellaire lui-même ? Dans Exodus, les joueurs seront propulsés dans un futur lointain avec comme protagoniste le personnage de Matthew McConaughey (Interstellar). La bande-annonce, baptisée «The Traveler’s Creed», dévoile des scènes de l’intrigue, des paysages à couper le souffle et, bien sûr, des séquences de combat avec des robots avec une vue à la troisième personne.

Nous vous laissons apprécier le nouveau trailer :

Voici l’histoire officielle du jeu, selon Archetype Entertainment :

“Dans Exodus, l’humanité a fui une Terre mourante pour trouver un nouveau foyer dans une galaxie hostile. Ici, nous sommes les laissés-pour-compte qui luttent pour leur survie. En tant que Voyageur, vous êtes le dernier espoir de l’humanité. Votre mission consiste à voler des armes et des technologies extraterrestres aux êtres les plus puissants de l’univers, les Célestes, le plus grand ennemi de l’humanité. Mais il y a un hic : la dilatation du temps.”

Eh oui : Exodus sera comme Interstellar. Chacun de vos choix aura des conséquences dépendant la dilatation temporelle, impactant ainsi l’avenir de vos proches. De quoi vous faire réfléchir au lieu de naviguer partout et tirer sur tout ce qui bouge !

Exodus est en cours de développement pour PlayStation 5, Xbox Series et PC. Sa date de sortie reste encore inconnue jusqu’à présent.