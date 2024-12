GEEKOM émerveille le CES 2025 avec ses mini-PC innovants

La célèbre entreprise technologique taïwanaise, GEEKOM, se prépare à marquer le CES 2025 avec ses nouveaux modèles de mini-PC. Le salon se tiendra à Las Vegas en janvier, et GEEKOM y présentera ses dernières innovations respectueuses de l’environnement.

les innovations de mini-PC par GEEKOM au CES 2025

GEEKOM est reconnu pour ses mini-PC performants et écologiques. Cette année, l’entreprise dévoilera plusieurs modèles innovants lors du CES 2025. Le GEEKOM QS1, par exemple, est un mini-PC unique grâce à son chipset Qualcomm. Ce modèle se distingue par son efficacité énergétique et sa capacité à réduire votre facture d’électricité.

performances du GEEKOM QS1 : un nouveau standard

Le GEEKOM QS1 intègre un processeur Snapdragon X1E-80-100 basé sur l’ARM, avec douze cœurs puissants. La vitesse de traitement est renforcée par un GPU Adreno et un NPU Hexagon, offrant des performances de qualité pour le multitâche. De plus, il conjugue rapidité et basses consommations pour vos tâches quotidiennes.

caractéristiques remarquables du GEEKOM A9 Max

Le GEEKOM A9 Max se démarque par ses performances boostées par le processeur AMD Ryzen AI 9. Avec douze cœurs et jusqu’à 80 ITOPS, il promet une expérience enrichie pour le jeu, le travail de bureau et la création de contenu. Son iGPU Radeon garantit des graphismes fluides et immersifs.

GEEKOM IT15 : idéal pour les créateurs de contenu

Doté du dernier processeur Intel Core Ultra et d’une RAM DDR5 en double canal, le GEEKOM IT15 se veut parfait pour les créateurs de contenu. En plus de ses deux emplacements SSD et son lecteur de carte SD rapide, il supporte jusqu’à quatre moniteurs. GEEKOM propose ainsi une machine de rêve pour les artistes numériques.

En conclusion, GEEKOM se positionne comme un acteur incontournable des mini-PC avec ses nouveautés au CES 2025. Que vous soyez un professionnel ou un joueur, ces modèles répondent à tous vos besoins technologiques avec efficacité et écologie. Ne manquez pas de découvrir ces merveilles au stand de GEEKOM, illustrant leur quête d’innovation.

