Threads : vous pourrez bientôt programmer vos publications !

Meta prépare une nouvelle fonctionnalité très attendue pour Threads : la programmation des publications. Cette avancée pourrait transformer la manière dont les marques, créateurs et entreprises gèrent leur contenu sur la plateforme. Adam Mosseri, directeur exécutif de Meta, a révélé cette nouveauté en insistant sur son impact potentiel.

Adam Mosseri a partagé une première image de l’outil. Avec une interface simple et intuitive, il sera possible de définir une date et une heure précises pour publier un message. Cependant, il reste une limitation importante : seules les nouvelles publications seront programmables. Les réponses aux conversations existantes ne bénéficieront pas de cette fonctionnalité.

Meta explique ce choix par son souhait de préserver l’aspect authentique et instantané des discussions. « Nous voulons rester concentrés sur la conversation en temps réel », a affirmé Mosseri. Cette approche est cohérente avec la vision de Threads, mais elle n’enlève rien à l’utilité de cet outil, particulièrement pour ceux qui planifient leurs contenus stratégiquement.

Bien que Meta n’ait pas donné de date précise, Mosseri a précisé que cette fonctionnalité est en développement « depuis des mois ». Cependant, tout indique qu’elle sera déployée dans un avenir proche.

Quels avantages pour les créateurs et les marques ?

Actuellement, beaucoup de marques et créateurs utilisent des outils tiers pour programmer leurs publications. Ces solutions sont souvent coûteuses et nécessitent un abonnement. En intégrant cette fonctionnalité directement sur Threads, Meta offre une alternative gratuite et accessible à tous.

Avec environ 300 millions d’utilisateurs actifs, Threads devient une plateforme clé pour les professionnels des réseaux sociaux. En décembre, Meta a également commencé à tester des outils d’analyse de performances, permettant aux utilisateurs de suivre l’impact de leurs publications. Ces innovations renforcent l’attractivité de Threads pour les marques, qui cherchent des moyens simples et efficaces pour gérer leur présence en ligne.

L’ajout d’outils professionnels comme la programmation des publications et l’analyse de données pourrait annoncer un changement stratégique majeur pour Threads. Des rumeurs évoquent l’introduction prochaine de la publicité sur la plateforme, une évolution qui pourrait arriver dès le mois prochain.