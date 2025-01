Monster Hunter Wilds sera disponible en bêta ouverte à quelques semaines avant sa sortie

Si vous avez manqué la bêta ouverte de Monster Hunter Wilds en octobre dernier, Capcom réserve une bonne nouvelle pour vous dans les prochaines semaines. Dans une annonce en vidéo, la firme japonaise dévoile deux périodes supplémentaires de bêta test avant la date de sortie du jeu. De plus, tout le monde pourra y participer gratuitement afin de préparer la première sauvegarde pour le jeu final. Chasseurs de monstres, préparez vos machines : bientôt, ce sera l’heure de la chasse !

Voir aussi : Monster Hunter Wilds dévoile de nouvelles mécaniques et une arme de destruction massive !

Rendez-vous en février pour la bêta ouverte de Monster Hunter Wilds

Les fans de Monster Hunter seront bien servis le mois prochain. Outre la mise à jour hivernale du jeu mobile Monster Hunter Now, Capcom s’apprête également à relancer la bêta ouverte de Monster Hunter Wilds. Elle sera ouverte à tous les joueurs PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Contrairement à la dernière fois, vous n’êtes pas obligé d’être abonné au PlayStation Plus pour y jouer sur PS5. Par contre, pour les PCistes, assurez-vous bien que votre machine réponde à la configuration minimale requise pour le jeu.

La deuxième bonne nouvelle, c’est qu’il n’y aura pas un, mais deux bêta ouvertes pour Monster Hunter Wilds. Elles se dérouleront sur deux périodes : la première sera du jeudi 6 février à 19 heures au dimanche 9 février. La dernière se tiendra du jeudi 13 février au dimanche 16 février prochain. Chaque bêta commence et se termine chaque jour à 19 heures (heure du Pacifique).

Comme lors de la première bêta ouverte, vous pourrez personnaliser l’apparence de votre chasseur et de votre palico. Vous pouvez ensuite les sauvegarder afin de les utiliser dans le jeu final. La seconde bêta ouverte de Monster Hunter Wilds comprend les missions et les fonctionnalités de la première période de test, ainsi qu’une nouvelle mission de chasse contre Gypceros. La chasse didactique contre le Chatacabra et la chasse en difficulté avancée contre le Doshaguma seront également de retour.

Vous pouvez jouer à ces missions en solo et en multijoueur. Capcom promet également quelques quêtes supplémentaires, mais le studio les annoncera à une date ultérieure.

Monster Hunter Wilds sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam le 28 février 2025.