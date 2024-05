Razer Blade 15 : Retour d’expérience après 6 mois d’utilisation

Comme nous l’avions fait il y a peu de temps avec Huawei, nous vous proposons aujourd’hui un retour d’expérience sur une bête de performance. Le Razer Blade 15 2022. Cet ordinateur portable est destiné dans un premier temps à du gaming, mais la puissance pourra être également utilisé ailleurs. En effet, dans cet article, je me pencherais principalement sur mon utilisation professionnelle en tant que développeur.

Design & Caractéristiques

Commençons ce retour d’expérience par les caractéristiques de cet ordinateur portable. Pour synthétiser tout ça, vous retrouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des éléments les plus importants.

Processeur Intel Core i9-12900H (14 cœurs) Carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Mémoire vive 16 Go (64 Go possible) DDR5 4800 MHz Stockage 1 To PCIe Gen 4 NVMe (jusqu’à 2 To) + 1 emplacement single-sided M.2 Résolution d’écran 2560 x 1440 pixels. 15.6″ OLED QHD 240 Hz Caméra Compatible Windows Hello. 1080 pixels Batterie 80 Wh (chargeur 230W) Poids 2.02 kg

Pour ce qui est du design, Razer n’a pas lésiné sur les finitions. Le châssis, en aluminium CNC anodisé noir, offre un rendu premium incomparable. Il est par ailleurs à l’épreuve des traces de doigts. Le logo Razer rétroéclairé présent ajoute une touche gaming à la sobriété globale de ce Blade 15. Le trackpad prend une place importante sous le clavier et est bien placé au centre du châssis.

Retour d’expérience d’un développeur

J’ai pu, pendant plusieurs mois, utiliser ce Razer Blade 15 2022 quotidiennement dans le cadre de mon travail de développeur. Pour cela, l’ordinateur a tourné essentiellement sous Ubuntu, avec l’utilisation d’IDE JetBrains, plutôt gourmand en ressources. À ce sujet, il est important de noter que les 16 Go de RAM installées d’origine sont assez faibles. Du moins, pour mon utilisation. D’où le remplacement par 64 Go (article ici). Pour ce qui est du reste, le processeur Intel Core i9-12900H est infatigable et offre des performances plus que convaincante. Encore aujourd’hui en 2024. L’écran OLED est également très plaisant à l’utilisation, mais son intérêt sera plus marqué dans le gaming ou pour visionner des films.

Le clavier et le trackpad sont bien pensés et offre un confort de frappe et de précision digne de la gamme de ce Blade 15 2022. La largeur du trackpad permet de se passer de souris lors d’une utilisation extérieur sans aucun soucis. Quant au clavier, le rétroéclairage est parfait pour les sessions nocturnes. Sur ce dernier, le seul petit soucis réside dans l’absence de rétroéclairage sur les logos des touches fonctions (F1-F12). Pour un usage en itinérance, n’oubliez pas le chargeur 230W. En effet, la batterie intégrée n’offre pas une autonomie suffisante. En cause, des composants très gourmands en énergie, notamment l’écran QHD et son taux de rafraichissement de 240 images par seconde.

Utilisation personnelle et gaming

La cible principale de ce genre d’ordinateur portable reste malgré tout les joueurs. Et ce Razer Blade 15 2022 se débrouille relativement bien dans ce domaine. On découvre une configuration plutôt bien équilibrée entre le CPU et la GPU, comme peut nous le préciser le benchmark de Forza Horizon 5. Pour rappel, c’est une NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti qui est présente, accompagné d’un processeur Intel Core i9-12900H. Le benchmark nous affiche des scores honorables pour un ordinateur portable de cette configuration et il vous sera possible de jouer à tous les jeux du marché sans souci. Malheureusement, comme très souvent sur configuration portable gaming, la dissipation de la chaleur sera le point faible principal, surtout dans une utilisation gaming. Et qui dit chaleur, dit petites baisses de performances afin de réguler le tout.

Le visionnage de film est incroyablement plaisant grâce à un écran très qualitatif, malgré une taille contenus de 15″. La partie sonore est gérée par deux hauts parleurs, de part et d’autre du clavier, avec un rendu très correct et notamment une certification THX® Spatial Audio, parfait pour regarder des films ou jouer si vous avez oublié votre casque, par exemple.

Razer Synapse : contrôlez votre Blade 15

Pour personnaliser et maintenir à jour votre Razer Blade 15, il faudra vous diriger vers l’application Synapse, pré-installée sur l’ordinateur. Ce petit logiciel vous permet de gérer les modes de performances, l’assignation des touches du clavier, l’éclairage (avec la compatibilité Chroma) ou encore d’activer l’optimiseur de batterie. Ce dernier permet de prolonger la durée de vie de votre batterie en évitant de charger à 100% la batterie. De plus, Razer Synapse sera très utile pour maintenir à jour l’ordinateur, principalement au niveau du BIOS ou encore de l’écran. Il vous sera possible de télécharger via l’application les derniers paquets à jour. Cependant, aucune notifications ne nous alarme d’une nouvelle version, un peu dommage.

Conclusion

Avec un poids relativement contenu au vu de ses caractéristiques, le Razer Blade 15 est un très bon allié pour qui recherche un ordinateur portable compact et performant. Les finitions sont exemplaires et rien n’est laissé au hasard. Bien entendu, qui dit performance et configuration musclée (notamment avec un écran OLED de 240 Hz), dit autonomie grandement réduite. Personnellement, pour mon utilisation principale (professionnelle donc), ce n’est pas un soucis et ce Razer Blade 15 m’apporte un grand niveau de confort de travail.

Si vous êtes intéressé, sachez que Razer continue la lignée des Blade en version 14, 15 ou 16″. N’hésitez pas à aller faire un tour sur le site officiel pour retrouver toutes les configurations disponibles. Pour information, sachez que la configuration testée aujourd’hui (l’une des plus élevées de la gamme 2022) était vendu aux alentours des 2500€, un budget conséquent certes, mais qui peut se comprendre à l’utilisation.