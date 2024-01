Test – Boostez votre PC avec 64 Go de RAM DDR5 Kingston

Que vous ayez un ordinateur fixe ou portable, assez rapidement peut se poser la question d’améliorer ses performances. Pour ça, l’augmentation de la mémoire RAM peut être une option à envisager, en plus de l’utilisation d’un SSD. Pour cela, Kingston nous a fourni pas moins de 64 Go de RAM, parfait pour améliorer la réactivité et le côté multitâche de votre ordinateur. Dans cet article, nous allons vous montrer l’installation sur un ordinateur portable ainsi que les performances de ces deux petites barrettes de RAM DDR5.

Installation

Dans mon cas, j’ai pu installer les deux barrettes de RAM dans un ordinateur portable. Le Razer Blade 2022 (bientôt en test) disposant de seulement 16 Go de RAM d’origine. Après avoir ouvert le capot arrière, il vous suffira de trouver les emplacements de chaque barrette. Attention, certains ordinateurs n’en disposent pas (la mémoire RAM étant soudé), ou uniquement d’un emplacement. Renseignez-vous avec votre ordinateur avant de procéder à un achat donc. Il est désormais temps d’enlever les anciennes barrettes, en écartant tout simplement les petites languettes en métal. Soyez le plus doux possible, d’autres composants peuvent être collés et ne doivent pas être abîmés. Vous pouvez maintenant installer vos nouvelles barrettes Kingston. Enclencher les dans le logement et appuyez doucement jusqu’à entendre le « clic » des languettes en métal.

Et voilà, l’installation de deux barrettes de RAM est ultra-simple et accessible à tous. À vous dorénavant le multitâche sans aucun ralentissements.

Performances

Comme mentionné plus tôt, nous sommes ici en présence d’un kit de mémoire DDR5 SODIMM, toute dernière technologie de mémoire vive lors de l’écriture de ce test. Pour les plus technophiles d’entre vous, vous retrouverez ci-dessous un petit récapitulatif technique de ce kit de RAM Kingston.

Vitesse du module (MT/s) 4800 MT/s Durée du cycle d’horloge (ns) 48 ns Latence CAS (CL) CL40

Ce kit Kingston offre donc des performances parfaites pour une utilisation bureautique. Bien entendu, vous n’aurez aucun problème pour une utilisation gaming, mais il est important de noter que ce kit ne sera pas le plus efficace/optimal du marché. Pour une utilisation plus gaming, vous pouvez vous diriger vers la gamme Fury de chez Kingston, plus orienté gaming et performances accrues.

Dans mon cas, j’utilise mon ordinateur portable dans le cadre professionnel, avec une utilisation intensive sur de longue durée. L’utilisation de 64 Go de RAM, comparé au 16 Go d’origine, apporte un réel confort dans le multitâche, mais également lors de l’exécution de tâche intensive. Côté gaming, je n’ai pas noté de réelles améliorations, si ce n’est qu’il m’est désormais possible de jouer tout en ayant plusieurs fenêtres de navigateurs ouvertes, par exemple.

Conclusion

Vous l’aurez compris, augmenter la mémoire de votre ordinateur est ultra-important si vous êtes à la recherche de performances accrues. Que ce soit pour une utilisation de bureau, ou une utilisation professionnelle, voir gaming, c’est une option à envisager si votre ordinateur montre des signes de ralentissements. Kingston, célèbre constructeur dans ce secteur, propose de nombreuses références afin d’être compatible avec un maximum de machines. Pour trouver votre bonheur, la marque propose un outil ultra-simple sur son site, en mentionnant simplement le modèle de votre ordinateur.

Si vous souhaitez passer le pas, sachez que ce kit de 2 barrettes de RAM (2 x 32 Go) est disponible sur Amazon pour environ 250€. Un tarif non négligeable certes, mais c’est le prix de la sérénité. Si besoin, sachez que d’autres kits sont disponibles (8, 16 ou 32 Go) à des prix plus abordables.

