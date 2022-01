Test – Kingston KC3000 : Le plus rapide des SSD NVME ?

Pour continuer sur notre lancée des articles autour du montage d’un ordinateur, en partenariat avec Asus et Kingston, nous testons aujourd’hui le SSD NVME M.2 Kingston KC3000. Ce modèle est ultraperformant avec des débits séquentiels annoncés jusqu’à 7 000Mo/s en lecture et en écriture. Que valent-ils réellement ? C’est ce que nous allons essayer de voir durant ce test.

Caractéristiques de la gamme KC3000



Capacité Numéro de référence Vitesse de lecture séquentielle Vitesse d’écriture séquentielle Durée de vie TBW Prix 512 Go SKC3000S/512G 7000 Mo/s 3900 Mo/s 1.8 millions d’heures 400 69,95€ 1 To SKC3000S/1024G 7000 Mo/s 6000 Mo/s 1.8 millions d’heures 800 87€ 2 To SKC3000S/2048G 7000 Mo/s 7000 Mo/s 1.8 millions d’heures 1600 151,8€ 4 To SKC3000S/4096G 7000 Mo/s 7000 Mo/s 1.8 millions d’heures 3200 308,4€

Présentation de la gamme

Cette nouvelle gamme utilise donc le protocole PCI-E 4.0, lui permettant d’atteindre des débits aussi impressionnants. Pour rappel, la gamme en dessous (Kingston KC2500) plafonnait à 3500Mo/s en lecture et 2900Mo/s en écriture. Vous l’aurez remarqué, les plafonds sont facilement doublés ici, une véritable prouesse de la part du constructeur américain. Pour la partie technique, nous retrouvons une puce NAND TLC 3D, contrôlé par un Phison E18.





Avec son format NVME M2.2280 les dimensions restent standards. 80 x 22 x 2,21mm pour les versions 512Go et 1To et 80 x 22 x 3,5mm pour les plus grosses versions 2To et 4To. Les températures de fonctionnement se situent entre 0°C et 70°C, mais nous y reviendront dans le point suivant. Sachez tout de même que le Kingston KC3000 intègre un dissipateur de chaleur en aluminium-graphène. Côté garantie, vous pourrez compter sur pas moins de 5 ans !

Performances de la gamme

Comme à notre habitude pour les tests de SSD, nous allons passer le KC3000 sur différents logiciels afin de vérifier les performances annoncées par le constructeur. Pour rappel, ces logiciels sont CrystalDiskMark ainsi que ATTO Benchmark. Nous utiliserons également un logiciel supplémentaire afin de vérifier la température du disque durant les tests de charges.





Et comme souvent, les chiffres sont bien en adéquation avec les dires de la marque. CrystalDiskMark nous annonce bel et bien près de 7 000 Mo/s que ce soit en écriture comme en lecture. Bien entendu, ces valeurs sont également vérifiées dans ATTO Benchmark avec des débits maximals atteints à 6310 Mo/s en écriture et 6560 Mo/s en lecture. De très beaux scores, comparés à certains SSD de la concurrence ! Au niveau des températures, nous avons relevé des minimales à 37°C et des maximales à 59°C. Un très bon résultat, aidé par le dissipateur de température installé sur le SSD, et que nous ne pouvons que vous conseiller.

Conclusion

Vous aurez pu le voir durant ce test, le Kingston KC3000 est une vraie fusée ! Que ce soit au niveau des températures, ou encore des débits effectifs, ce SSD NVME remplit parfaitement son rôle. Seul hic, compréhensible malgré tout, c’est le prix. En effet il faudra compter un peu moins de 420€ pour la version 2To. La version 1To est disponible à environ 200€ tandis que la version 512Go se monnaye aux alentours de 130€. Pour les plus ambitieux d’entre vous, sachez que la version 4To quant à elle vaut pas moins de 1000€ !

