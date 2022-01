D’après Google, les tablettes sont le futur de l’informatique

Google s’intéresse de près aux tablettes et a même formé une unité dédiée. Dans une offre d’emploi, le géant explique que les tablettes sont le futur de l’informatique.

Google s’intéresse de près aux tablettes

Les tablettes tactiles étaient populaires il y a une dizaine d’années, mais se sont rapidement effacées pour laisser place aux smartphones et aux ordinateurs portables.

Depuis la crise sanitaire, les ventes sont reparties à la hausse, si bien que certains constructeurs, notamment Realme ou Xiaomi, s’y sont (re)mis… Et Google pourrait bien faire de même !

La firme de Mountain View a une certaine expérience dans le domaine. En effet, Google a connu un véritable succès avec la Nexus 7, mais la Pixel Slate avait beaucoup moins bien marché.

ET aujourd’hui, les tablettes pourraient redevenir une priorité pour Google. C’est tout du moins ce que laissent croire de nombreuses offres d’emploi de l’entreprise pour des postes au sein d’une équipe appelée Android Tablets.

Repérée par 9to5Google, la création de cette entité révèle déjà les intentions de la firme de Mountain View. Et les textes des offres d’emploi montrent également à quel point le marché est soudainement devenu important pour le groupe.

« Nous pensons que l’avenir de l’informatique évolue vers des tablettes plus puissantes et plus performantes », indique Google dans l’une de ces offres d’emploi.

Un nouvel OS dédié ?

Pour relancer ce marché, Google devrait logiquement se pencher sur l’OS. Android est mal adapté et c’est pour résoudre ce problème que Google avait lancé Android 12L, une déclinaison pensée pour les grands écrans (tablettes ou smartphones pliables).

© Snoreyn

Pour l’instant, Google n’a pas de tablette sous Android de prévu, mais il se pourrait que l’équipe Android Tablets travaille sur une nouvelle version du système d’exploitation dédiée.

Envie d’en savoir plus sur les projets de Google ? Saviez-vous qu’un Chromecast avec Google TV et une qualité vidéo HD était prévu pour 2022 ?