Disney+ : toutes les nouveautés du mois de février 2022

Disney+ présente les films et séries qui arrivent sur la plateforme en février 2022. Ce mois-ci, on. retrouve quelques belles nouveautés, avec notamment Arthur et les Minimoys ou encore la trilogie Taken.

2 février : Pam & Tommy

La nouvelle série Pam & Tommy s’inspire de l’histoire d’amour de l’actrice Pamela Anderson et de Tommy Lee, le batteur du groupe de Metal Mötley Crüe. Ce contenu revient sur le scandale de la sextape du couple qui a été divulguée sur internet dans les années 90. Les trois premiers épisodes sont disponibles à la même date et la suite sera diffusée au rythme d’un épisode par semaine.

23 février : Week-End Family

La première production française de Disney+ fait son entrée au catalogue de la plateforme. Intitulée Week-end Family, cette série composée de 8 épisodes de 26 minutes raconte les aventures d’une famille recomposée qui se réunit chaque fin de semaine.

25 février : Trilogie Arthur et les Minimoys

La trilogie de Luc Besson sortie en 2006 débarque sur Disney+. Lorsqu’Arthur, 10 ans, découvre les drôles de créatures hautes de deux millimètres qui peuplent son jardin, il voit en elles la solution pour sauver la maison familiale.

Les autres films et séries qui arrivent sur Disney+

Bluey, saison 2 — 2 février

, saison 2 — 2 février Trajectoires d’Égypte , documentaire — 2 février

Mort sur le Nil, adaptation d'Agatha Christie — 4 février

, adaptation d’Agatha Christie — 4 février Mon Père , documentaire — 4 février

The Book of Manning, documentaire — 4 février

, documentaire — 4 février Fantastic Mr. Fox , film d’animation — 4 février

Rassemblement : le making-of de Hawkeye, documentaire — 9 février

, documentaire — 9 février American Housewife , saisons 1 à 5 — 9 février

La Bande à Picsou, saison 3 — 7 février

, saison 3 — 7 février La Favorite , drame historique — 11 février

Cavalry, drame — 11 février

, drame — 11 février Prête-moi ta main , comédie française — 11 février

Assembled: The Making of Eternals, documentaire — 16 février

, documentaire — 16 février Blackpink , film sur le phénomène féminin de la K-pop — 16 février

The Fosters, saison 3 — 16 février

, saison 3 — 16 février Découverte de la Belgique , documentaire — 16 février

L'Hiver merveilleux de Mickey, dessin animé — 18 février

, dessin animé — 18 février Ralph 2.0 , film d’animation Disney — 18 février

Alita: Battle Angel, film d'action — 18 février

, film d’action — 18 février Cool attitude : Encore plus cool , dessin animé — 23 février

No Exit, thriller — 25 février

, thriller — 25 février Taken 1, 2 et 3 , action et bourre-pifs avec Liam Neeson — 25 février

L'Amour, c'est mieux à deux, comédie romantique — 25 février

, comédie romantique — 25 février Sous le même toit, comédie française — 25 février

