Un Chromecast avec Google TV et une qualité vidéo HD prévu pour 2022

Le monde des dongles devrait bientôt accueillir un nouveau Chromecast profitant de Google TV. Seulement une année après le lancement du premier produit de ce type, la firme américaine prévoirait en effet une version proposant uniquement une qualité HD. L’objectif serait ainsi de venir concurrencer les dispositifs commercialisés par Amazon ou encore Roku avec un appareil d’entrée de gamme.

Le nouveau Chromecast avec Google TV approche à grands pas

En 2020, Google est venu annoncer un nouveau dongle à brancher derrière sa télévision ou son moniteur : le Chromecast avec Google TV. Depuis, la firme de Mountain View n’a pas décidé de lancer d’autres appareils de ce type. La donne devrait cependant changer d’ici quelque temps.

Le journaliste Janko Roettgers du site Protocol a en effet fait mention d’un Chromecast moins cher embarquant Google TV et disposant de la même télécommande que le modèle précédent. Pour se démarquer, la 4K ne serait plus de la partie et serait remplacé par une définition 1080p. De ce fait, il explique que le produit s’appellerait « Chromecast HD avec Google TV ». L’objectif serait ainsi de proposer une solution pour les personnes ne disposant pas de téléviseur 4K.

En plus de cela, le rapport souligne que le dongle disposerait d’un maximum de 2 Go de RAM ainsi que d’une fréquence d’images (FPS) de 60 images par seconde. Le Chromecast HD avec Google TV pourrait d’ailleurs décoder le codec favori de Google : l’AV1.

Alors que le modèle sorti en 2020 est commercialisé à 49,99 $, la version HD est pour le moment estimé grossièrement entre 19,99 $ et 39,99 $. Avec un tarif agressif, Google pourrait ainsi venir s’attaquer aux dispositifs d’entrée de gamme d’Amazon et Roku, qui sont déjà proposés à des prix très compétitifs. À titre informatif, les anciennes générations de Chromecast sont généralement vendues aux alentours des 29,99 $.