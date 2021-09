Xiaomi Pad 5 : une tablette à 349 € pour concurrencer l’iPad Air

Lors d’une conférence en ligne le 15 septembre, Xiaomi a officialisé sa toute nouvelle tablette Pad 5. Une nouvelle tablette qui se veut plus polyvalente que jamais, taillée pour l’école, le travail et le divertissement.

Xiaomi Pad 5 : une tablette polyvalente pour bousculer le marché

Lors de la présentation de ses nouveaux smartphones Xiaomi 11T et 11T Pro, le constructeur en a profité pour annoncer l’arrivée d’une nouvelle tablette tactile. Depuis août, les utilisateurs chinois profitent de trois modèles de Mi Pad 5, c’est désormais à l’Europe de profiter d’une version inédite de l’appareil. Malheureusement, nous n’aurons le droit qu’à un seul modèle de cette tablette, et pas de version Pro.

Le Xiaomi Pad 5 est une tablette de 11 pouces avec un écran WQHD+ 120 Hz, quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, 6 Go de RAM et un processeur Snapdragon 860 – c’est la nouvelle version rapide de la 855, la puce phare de Qualcomm de 2019. La batterie affiche une capacité de 8720 mAh et est rechargeable à 22,5 W grâce à son bloc filaire.

Xiaomi dote son produit de quatre haut-parleurs diffusant un son stéréo, ainsi que d’une certification Dolby Atmos. Trois connecteurs magnétiques sont placés sur la tranche gauche, permettant d’installer un clavier externe. Une compatibilité avec un stylet dédié,baptisé Smart Pen, est également proposé. Enfin, la tablette se dote d’un capteur principal de 13 MP, capable de scanner automatiquement les documents, ainsi que d’un capteur selfie de 8 MP.

Des caractéristiques haut de gamme pour un prix abordable

« Il s’agit véritablement d’une station de travail tout-en-un qui offre une valeur ajoutée de la forme à la fonction, quel que soit l’endroit où elle est utilisée, y compris dans une salle de classe, à la maison ou au bureau » TJ Walton, responsable du marketing des produits chez Xiaomi

La Pad 5 ressemble assez inévitablement à un iPad Pro ou Air, avec des bordures minces et des bords plats. La construction n’est pas aussi solide et soignée, mais l’inspiration est claire.

Malgré cette fiche technique digne d’une tablette haut de gamme, la Xiaomi Pad 5 reste proposées à un prix tout à fait correct : comptez 349 euros avec 128 Go de stockage et 399 euros pour 256 Go. Notez qu’il s’agit de prix indicatifs européens et qu’il peut varier en fonction des pays et des taxes. La Xiaomi Pad 5 est disponible en deux coloris : Cosmic Gray et Pearl White.

Pour l’heure, aucune date de sortie n’est annoncée pour la France, mais Xiaomi devrait donner plus d’informations dans les prochaines semaines. Nous vous tiendrons bien sûr au courant, alors restez connectés !