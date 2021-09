Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de fin septembre 2021

Microsoft ne déroge pas à la règle en présentant une nouvelle salve de jeux pour le Xbox Game Pass au milieu du mois. La firme américaine vient en effet de révéler l’arrivée de 13 jeux sur son service de jeux vidéo à la demande. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les plateformes (PC, Consoles et Cloud).

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass pour fin septembre 2021

Après avoir pu profiter de Final Fantasy XIII, Breathedge ou encore The Artful Escape en début de mois, Microsoft en remet une couche avec 13 nouveaux jeux pour le Xbox Game Pass.

Hier, le service a notamment accueilli le jeu Flynn: Son of Crimson (Cloud, Console & PC), un plateformer 2D où Flynn et sa compagne Dex devront sauver Rosantica d’une infection menaçant le royaume. Trois nouvelles licences entrent ensuite dans le Xbox Game Pass aujourd’hui : SkateBird (Cloud, Console & PC), une simulation de skateboard avec un oiseau ; Superliminal (Cloud, Console & PC), un jeu qui joue avec les perspectives ; et I Am Fish, un jeu d’aventure où vous incarnez un poisson souhaitant rejoindre l’océan.

Le 17 septembre, ça sera au tour Aragami 2 (Cloud, Console & PC) d’arriver dans le Game Pass, une nouvelle expérience vidéoludique d’infiltration ninja. Quelques jours plus tard, le 23 septembre, quatre nouveaux jeux poseront leurs bagages au sein du service de Microsoft : Lost Words: Beyond the Page (Cloud, Console & PC), un jeu d’aventure narratif en 2D ; Sable (Cloud, Console & PC), un jeu d’exploration en plein désert où vous surferez sur votre overbike, escaladerez des monuments en ruine et rencontrerez d’autres nomades ; Subnautica: Below Zero (Cloud, Console & PC), explorez les océans et les terres d’une planète extraterrestre ; et Tainted Grail: Conquest (PC), un mix entre roguelike, jeu de rôle et jeu de cartes.

Le Xbox Game Pass ajoutera ensuite le 28 septembre Lemnis Gate (Consoles & PC), un FPS multijoueurs stratégie au tour par tour en 5 rounds se déroulant dans une boucle temporelle de 25 secondes ; le 30 septembre Astria Ascending (Cloud, Console & PC), un JRPG adulte se déroulant dans un monde en proie au chaos ; Unsighted (Console & PC), un jeu d’action et d’aventure mêlant androïdes et humains.

