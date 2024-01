Nouvelle Épopée Dragon Ball : Sparking ! ZERO – Revivez la rivalité emblématique Goku vs Vegeta

Les amoureux de l’univers de Dragon Ball seront ravis. Un nouvel épisode de la série DRAGON BALL Z : BUDOKAI TENKAICHI, nommé DRAGON BALL : Sparking ! ZERO, vient d’être annoncé avec une bande-annonce renversante dévoilée lors de l’événement DRAGON BALL BATTLE HOUR 2024.

Goku VS Vegeta : la rivalité au cœur du jeu

Dans DRAGON BALL: Sparking! ZERO, la rivalité légendaire entre Goku et Vegeta est au centre de l’histoire. Cette bande-annonce suit les combats les plus mémorables de leur rivalité, de leur première rencontre en tant que guerriers Saiyans à leur ultime affrontement en tant que Super Saiyans. Préparez-vous à des combats gravité-défiant spectaculaires qui mettent en évidence les pouvoir Ki de chaque personnage, mais également leur potentiel destructeur qui peut anéantir des parties entières de l’arène.

Ce nouvel opus sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Il promet d’être une explosion d’action et d’aventure, nous replongeant avec délice dans l’univers de Dragon Ball.

Nouveaux personnages disponibles

Un grand nombre de personnages seront disponibles dans le jeu, notamment plusieurs versions de Goku et Vegeta à différentes étapes de l’histoire de Dragon Ball. Parmi les nouveaux personnages, nous retrouverons notamment :

Son Goku (Z – début)

Son Goku (Z – milieu)

Son Goku (Z – milieu) Super Saiyen

Son Goku (Z – fin)

Son Goku (Z – fin), Super Saiyen

Son Goku (Z – fin), Super Saiyen 2

Son Goku (Z – fin), Super Saiyen 3

Son Goku (Super)

Son Goku (Super), Super Saiyen divin

Son Goku (Super), Super Saiyen divin Super Saiyen

Vegeta (Z – détecteur)

Vegeta gorille géant

Vegeta (Z – début)

Vegeta (Z – début), Super Saiyen

Super Vegeta

Vegeta (Z – fin)

Vegeta (Z – fin), Super Saiyen

Vegeta (Z – fin), Super Saiyen 2

Majin Vegeta

Vegeta (Super)

Vegeta (Super), Super Saiyen

Vegeta (Super), Super Saiyen divin

Vegeta (Super), Super Saiyen divin Super Saiyen

Cela serait une occasion rêvée pour les joueurs de retrouver leurs héros favoris à différents moments de l’histoire de Dragon Ball, dans un jeu qui s’annonce comme un incontournable pour les fans.

La sortie de DRAGON BALL: Sparking! ZERO est développée par Spike Chunsoft pour PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Bandai Namco Europe.

Alors, prêts à revivre la rivalité épique entre Goku et Vegeta ? Partagez vos attentes et vos impressions sur ce nouvel épisode de la saga Dragon Ball !