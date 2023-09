Test – Philips Evnia 8000 34M2C8600 : le 21/9 en mode gaming !

Dans le monde des écrans, il y en a de toutes les tailles et plein de styles différents. Ici, nous testons un écran gaming de Philips, qui se distingue par différentes caractéristiques techniques. Alliant QD OLED et ratio 21/9ᵉ, cet écran Philips Evnia donne de quoi rêver sur le papier. Est-ce qu’il vaut le coup de l’acheter ? La réponse dans ce test.

Notre avis en bref sur le Philips Evnia 8000 34M2C8600

Le Philips Evnia 8000 34M2C8600 cherche à redéfinir des codes du gaming. On peut ainsi disposer d’un grand écran très large, pratique pour de nombreuses tâches du travail (développement, web, bureautique …). Mais il est également possible de profiter des meilleurs jeux, dans un ratio que peu d’écrans proposent. Ce ratio 21/9ᵉ est super agréable pour jouer à des jeux de course, ou simplement profiter de séries ou films, dont c’est le ratio natif. De plus, la fluidité est de mise, tant grâce au taux de rafraîchissement élevé, que grâce au temps de réponse très faible.

Fiche technique

Cet écran est très impressionnant par ses caractéristiques techniques, comme nous le disions. Rares sont les écrans de PC qui disposent aujourd’hui de la technologie de QD OLED. Qui plus est, cet écran est assez grand, avec une taille de 34 pouces. Cette grande taille est compensée par une définition détaillée, de 3440 x 1440 pixels. C’est largement assez pour un usage standard assez rapproché, les pixels ne sont pas visibles à l’œil nu à moins de se coller à l’écran.

Pour continuer sur les caractéristiques techniques, le temps de réponse de l’écran est très important pour du gaming. Ici, on se place sur 0,1 ms, bien assez bas pour que cela ne soit plus significatif. Le taux de rafraîchissement est de 175 Hz, sinon on ne parlerait pas de gaming pour un tel écran. C’est le point le plus crucial, qui permet de différencier des écrans classiques, et les écrans dédiés pour les gamers. On peut également noter un point très intéressant pour plus d’un, la présence d’une compatibilité VESA, permettant de placer l’écran sur un pied dédié.

Unboxing du Philips Evnia 8000 34M2C8600

Le carton de cet appareil est extrêmement bien fourni. On retrouve absolument tous les câbles dont vous pouvez rêver. Il y a à la fois les versions anglaises et européennes du câble d’alimentation, cela ne posera donc pas de problème où que vous soyez pour utiliser cet écran. Côté câbles pour connecter à votre ordinateur, il y a de tout aussi. On retrouve un câble HDMI vers HDMI, un câble DisplayPort vers DisplayPort et enfin un câble USB-C vers USB-C. On retrouve un câble USB ascendant en plus. Tous ces câbles sont d’ailleurs tous en blanc, de la même couleur que l’écran.

Design du Philips Evnia 8000 34M2C8600

Le design de cet écran est vraiment somptueux. On retrouve du bon RGB (qui fait gagner des FPS dans les jeux bien sûr), tout au dos de l’écran. Ce RGB, c’est Ambiglow de Philips qui permet de suivre l’affichage à l’écran ou la source audio branchée par exemple. Attention toutefois, le mode activé par défaut pour ce RGB n’est pas le suivi de la source vidéo, il faut aller l’activer dans les paramètres avec le joystick arrière.

Pour continuer sur le design, celui-ci se distingue aussi avec le pied, qui a un effet un peu recyclé, avec des petites touches colorées très fines. Ensuite, la connectique présente à l’arrière de l’écran est également très fournie. On y retrouve deux ports HDMI, un port DisplayPort et un USB-C pour la partie vidéo. Le port USB-C est capable de fournir une recharge de 90W quand il est connecté à un ordinateur portable par exemple. Il y a par ailleurs un port jack de 3.5 mm pour brancher un casque ou des enceintes par exemple.

Confort d’utilisation

L’ergonomie de cet écran est très bonne, grâce à son pied notamment. Celui-ci permet de vraiment adapter l’écran à votre setup de bureau et votre placement en face de lui. Vous pouvez quasiment le coller au sol, ou l’élever très haut. Cela s’avère pratique si vous avez un bureau assis/debout, et que vous souhaitez pouvoir réajuster une fois debout par exemple. Aussi, vous pouvez l’incliner vers la gauche ou la droite, sur un angle assez large, bien que légèrement restreint tout de même. Et enfin, le dernier ajustement peut se faire au niveau de l’inclinaison de l’écran.

En effet, vous pouvez faire en sorte que l’écran soit en plongée ou en contre-plongée. C’est pratique pour le rapprocher de vous, car l’incurvé a tendance à éloigner certains éléments de l’écran. Ainsi, le bas sera rapproché de votre vision, et les éléments seront donc équidistants de vos yeux.

Qualité d’affichage en utilisation

Nous l’évoquions plus tôt, mais cet écran propose du QD OLED. C’est un mélange entre OLED et LCD qui permet d’avoir le meilleur des deux mondes. On retrouve ainsi le contraste très élevé de l’OLED, très agréable dans des jeux ou des films sombres par exemple. Et le côté LCD permet d’avoir une luminosité très bonne, grâce à un rétroéclairage derrière les pixels.

En jeu, c’est super agréable. Certaines franchises jouent avec des environnements vraiment sombres, mais qui ne sont presque pas visibles sur des écrans classiques. Le contraste hyper élevé permet de discerner les éléments au sein de l’écran. On ne distingue pas une masse uniforme de lumière envoyée par le LCD, mais bien les différentes zones très petites qui sont de différentes couleurs. Bref, c’est absolument parfait pour de nombreux usages et dans toutes les conditions.

Conclusion : Que vaut le Philips Evnia 8000 34M2C8600 ?

Le Philips Evnia 8000 34M2C8600 est un excellent écran pour le gaming, c’est indéniable. La qualité d’image proposée par le QD OLED, couplée aux spécificités du gaming, en font un écran très polyvalent. L’investissement est lourd, avec un prix autour de 1300 €. Toutefois, vous pourrez largement jouer avec, consommer des films et séries en extrêmement bonne qualité, télétravailler… Tout est possible avec cet écran de grande qualité !

