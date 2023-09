Gamer pro : tout ce qu’il faut savoir sur l’univers de l’eSportif

Actuellement, les jeux vidéo sont plus accessibles que jamais. D’ailleurs, la plupart d’entre nous en ont sur notre smartphone, notre PC, sans oublier nos consoles diverses et variées. Mais aviez-vous déjà songé à gagner votre vie en jouant ? Si cette perspective était impensable à l’époque de nos grands-parents, plusieurs parents actuels sont encore dubitatifs à ce sujet. Cependant, c’est totalement possible à notre époque. Comment ? En devenant gamer pro !

C’est quoi un pro gamer ?

Pro gamer, gamer pro, eSportif, PGM, autant d’appellations qui désignent une seule et même personne. C’est un joueur qui participe à des tournois ou concours axés sur un jeu vidéo. Le but ? Gagner bien sûr mais aussi devenir le meilleur joueur du monde. A la clé de cette victoire se trouvent la célébrité, la notoriété, des partenariats avec de grandes marques et entreprises. Sans oublier, des prix qui peuvent atteindre une cagnotte de 40 millions de dollars pour un tournoi international, comme le rapporte Cyberghost, qui a été le prix de la première place du tournoi de jeux vidéo The International du Dota Pro Circuit !

En d’autres termes, le pro-gamer est un sportif de haut niveau, à différencier avec le casual gamer (joueur occasionnel) ou le hardcore gamer qui joue par passion. En effet, le gamer pro est un joueur professionnel qui ne joue que pour affronter d’autres pro gamers dans le but de remporter les prix mis en jeu.

Comme vous pouvez vous en douter, le terrain de jeu de prédilection du gamer pro est le virtuel. Généralement, les jeux sur lesquels s’affrontent les joueurs professionnels sont League of Legends, Overwatch, Just Dance, Call of Duty, Battlefield, etc.

Pour devenir un gamer pro, un joueur doit au préalable aimer jouer au jeu vidéo. L’idéal serait même d’être passionné de jeux vidéo. La raison en est qu’il devra passer des heures et des heures à s’entraîner à ses jeux, comme un sportif de haut niveau. En effet, pour qu’un gamer pro gagne sa vie en jouant aux jeux vidéo, il doit remporter des tournois et des compétitions et gagner en notoriété.

Pour ce faire, le gamer peut commencer à se faire connaître via les réseaux sociaux, notamment Twitch ou YouTube. En réussissant à attirer et à fidéliser une communauté de joueurs amateurs autour de lui, il finira par attirer l’attention de sponsors.

Néanmoins, même si votre talent de gamer est reconnu, vous ne devez pas relâcher vos efforts pour autant. Vous devez jouer régulièrement et communiquer souvent avec votre communauté. Au fil du temps, vous pourrez commencer à participer à des événements, des tournois et des salons de jeux vidéo, comme la Paris Games Week.

Plus vous cumulerez les victoires et plus vous attirerez l’attention des équipes professionnelles. Et c’est quand vous intègrerez une équipe eSport que vous serez vraiment considéré comme un gamer pro. Vous serez entraîné par un coach eSport et vous améliorerez vos capacités physiques et mentales pour faire face au stress et remporter des victoires !