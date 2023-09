Test – Taito Milestones 2 : Les hits de l’arcade sur Switch

Pour les plus jeunes de nos lecteurs, Taito ne vous dit peut-être rien. Taito Corporation est une société japonaise de développement et d’édition de jeux vidéo qui a joué un rôle essentiel dans l’industrie du jeu.

La société a été fondée en 1953 par Michael Kogan, un immigrant russe au Japon. À ses débuts, l’entreprise se concentrait principalement sur la distribution et la location de juke-boxes et de distributeurs automatiques. Toutefois, le véritable tournant a eu lieu en 1973 lorsque Taito a lancé le jeu d’arcade Space Invaders. Ce jeu est rapidement devenu un énorme succès et a contribué à l’explosion de l’industrie du jeu d’arcade au Japon et dans le monde entier.

Pendant les années 1970 et 1980, Taito a continué à produire une série de jeux d’arcade à succès, notamment Lunar Rescue, Qix, Bubble Bobble, Arkanoid, Puzzle Bobble et bien d’autres. La société a joué un rôle clé dans l’âge d’or des salles d’arcade et a contribué à définir le paysage du jeu vidéo.

La compilation Milestones 2 regroupe 10 jeux emblématiques de la firme japonaise, nous allons vous les présenter.

Kiki Kaikai

« Kiki Kaikai » est sorti en 1986. Les joueurs incarnent une prêtresse nommée Sayo ou son compagnon Manuke (Rocky) dans un Japon féodal fantastique. Leur mission est de repousser des hordes de démons maléfiques à travers divers environnements tout en affrontant des boss puissants. Le jeu offre un gameplay frénétique en coopération à deux joueurs, avec des attaques de projectiles et des power-ups pour améliorer les compétences. « Kiki Kaikai » est apprécié pour son esthétique migonne et son action intense.

The NewZealand Story

« The NewZealand Story » est un jeu développé et publié en 1988. Le jeu met en scène un adorable kiwi nommé Tiki, dont l’objectif est de sauver ses amis oiseaux enlevés par un méchant léopard de mer. Les joueurs doivent naviguer à travers une série de niveaux en utilisant des arcs et des flèches pour se défendre contre divers ennemis et obstacles. Le jeu est célèbre pour son gameplay amusant et son design coloré, ainsi que pour sa difficulté croissante à mesure que les joueurs progressent. « The NewZealand Story » est devenu un jeu culte parmi les fans de jeux d’arcade rétro.

Ben Bero Beh

« Ben Bero Beh » est un jeu d’arcade sorti en 1984. Dans ce jeu, les joueurs prennent le contrôle de Ben Bero, un super héros pompier qui doit sauver une Nao Chan, une jeune fille en détresse. Le personnage doit faire face à de multiples dangers liés à l’incendie en cours sur chaque étage. Le jeu est bien connu notamment pour sa difficulté élevée.

Solitary Fighter

« Solitary Fighter » est un jeu de 1986. Il s’agit d’un jeu de combat bien longtemps avant le mythique Streeet Fighter 2. Malgré cela, il bénéficie d’une belle réalisation pour son époque. L’action est bien présente et vous pouvez mener des combats acharnés avec différents personnages. Il y a de bonnes idées de gameplay. Mais le temps et la concurrence future l’ont vite mis aux oubliettes.

The Legend of Kage

« The Legend of Kage » est sorti en 1985, développé par Taito. Il met en scène le personnage principal, Kage, un ninja intrépide. L’objectif du jeu est de sauver la princesse Kiri des griffes de mystérieux ravisseurs ninjas. Les joueurs doivent affronter des hordes d’ennemis tout en utilisant des compétences de saut et de lancer de shuriken pour progresser à travers les niveaux du jeu. « The Legend of Kage » offre de l’action rapide, un gameplay simple et addictif. Sans oublier son ambiance de l’époque féodale japonaise.

Liquid Kids

« Liquid Kids » est un jeu de1990. Dans ce jeu, les joueurs incarnent Hipopo, un petit hippopotame muni d’un pouvoir lui permettant d’envoyer des bulles d’eau. Il se lance dans une aventure « aquatique » pour sauver ses amis enlevés par un sorcier maléfique. Le gameplay de « Liquid Kids » se base sur l’utilisation du pouvoir du héros pour tirer sur des ennemis et éliminer les obstacles. Les joueurs peuvent également collecter des power-ups pour améliorer leur capacité de tir. Le jeu se déroule dans des environnements colorés et variés, ce qui contribue à créer une atmosphère kawaï.

Dinorex

« Dinorex » est sorti en 1992. Le jeu de combat qui se déroule dans un monde préhistorique où le joueur contrôle un dinosaure. En pleine mode Jurassic Park, ce jeu offre des combats originaux, mais on est loin des références du genre sortis dans ces années-là. Vous pouvez passer à côté du jeu sans regret.

Darius II

« Darius II » est un jeu sorti en 1989. Il s’agit d’un jeu de tir à défilement horizontal qui fait partie de la célèbre série Darius. Dans ce jeu, les joueurs prennent le contrôle d’un vaisseau spatial et se lancent dans des batailles épiques contre une variété d’ennemis extraterrestres. Darius II est apprécié pour ses graphismes colorés et ses batailles épiques contre des boss impressionnants. Il s’agit d’un classique du genre shoot’em up (jeu de tir). Il a trouvé sa place parmi les jeux d’arcade rétro les plus appréciés par les fans du genre.

Metal Black

« Metal Black » est un jeu d’arcade de 1991. C’est également un shoot’em up à défilement horizontal. Le jeu se distingue par son ambiance futuriste et son gameplay rapide et intense. L’une des caractéristiques du jeu est le « Black Fly, » une arme spéciale qui peut être utilisée en absorbant certains tirs ennemis et les renvoyer sous forme d’attaques puissantes. Il est également célèbre pour sa grande difficulté.

Gun Frontier

« Gun Frontier » est un jeu sorti en 1990. Comme les deux précédents, il s’agit d’un jeu de tir à défilement horizontal. Il propose un univers de science-fiction inspiré du Far West, offrant une expérience de jeu unique et très appréciée. L’histoire de « Gun Frontier » se déroule sur une planète lointaine et aride. Les joueurs incarnent des chasseurs de primes voyageant à bord de vaisseaux spatiaux ressemblant à des locomotives à vapeur. Leur mission est de vaincre des bandits de l’espace et des créatures extraterrestres tout en cherchant des trésors cachés.

Notre avis sur cette compilation Taito

Pour conclure, cette compilation nous offre du très bon jeu et du « oubliable ». Mais globalement, c’est positif. Les shoot sont top, ils raviront les amateurs du genre. Niveau plateformer kawaï, il est impossible de passer à côté de New Zealand Story et Liquids Kids. Très clairement cette compilation plaira aux nostalgiques des salles d’arcades. Mais les plus jeunes, n’ayant pas connu cette âge du JV risquent de ne pas être aussi réceptifs. Que les jeunes quarantenaires comme moi fassent découvrir ces petites pépites à nouvelle génération.

Produit disponible sur Taito Milestones 2 Nintendo Switch

Voir l'offre 39,99 €