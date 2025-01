Sparky, le robot qui transforme l’apprentissage : Découvrez l’allié high-tech de vos enfants !

Le fabricant mondial d’électronique grand public Miko a fait sensation au CES 2025, lorsqu’il a exhibé sa nouvelle gamme de robots IA interactifs pour enfants, y compris le très attendu Sparky. La marque a également annoncé son expansion dans l’espace du jeu. Elle a introduit son échiquier propulsé par IA, le Chess Grand.

Des robots IA pour les enfants



Au cœur du stand de Miko au CES se trouvaient les robots IA pour enfants, des outils d’apprentissage novateurs conçus pour aider les enfants à développer des compétences cognitives, émotionnelles et sociales. Parmi eux, on retrouvait le Miko Mini et le Miko 3. De plus, en prime, le très attendu Sparky, dont le lancement est imminent, attirait particulièrement l’attention.

Les robots de Miko sont bien plus que de simples outils d’apprentissage. Ils sont également conçus pour être des amis, aidant les enfants à comprendre et à exprimer leurs sentiments tout en leur enseignant l’empathie et les compétences interpersonnelles. Des partenaires comme Mattel, Paramount et Lingokids fournissent du contenu interactif et visuel premium sur l’application Miko, à la fois éducatif et axé sur le divertissement.

La grande entrée de Miko dans L’espace du jeu

Miko ne s’arrête pas à l’éducation. En effet, avec le lancement de Chess Grand, Miko s’ouvre à l’univers des jeux. Cette nouvelle offre associe le jeu d’échecs immuable à la technologie IA, créant ainsi une expérience d’apprentissage adaptée à tous les niveaux de compétence. De plus, les utilisateurs peuvent connecter leur Chess Grand pour jouer avec des amis ou des membres de la famille. Ils peuvent aussi jouer avec l’une des millions d’enthousiastes des échecs du monde entier.

L’App Miko, une plateforme educatif

L’application Miko se positionne comme une plateforme éducative. En effet, elle permet aux parents de suivre les progrès de leur enfant, de personnaliser le contenu éducatif et de fixer des objectifs d’apprentissage adaptés à leurs besoins. De plus, l’application propose une gamme d’activités interactives, de jeux et de leçons. Tous ces éléments sont propulsés par l’IA, ce qui permet de s’adapter au rythme d’apprentissage de l’enfant.

Vous êtes intrigué par les nouvelles offres éducatives et ludiques de Miko ? Faites nous part de vos réflexions ! Êtes-vous prêt à inviter un robot Miko dans votre foyer? Partagez vos impressions et vos attentes sur notre page Facebook et Twitter.