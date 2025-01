CES 2025 : Horizon Zero Dawn sera (enfin) adapté en film ! 

Encore une fois, les feux de Horizon Zero Dawn ne sont pas encore prêts de s’éteindre. Huit ans après sa sortie sur PS4, son portage sur PC et son remaster pour les machines récentes, Aloy revient conquérir nos écrans. Mais cette fois, pas en tant que jeu vidéo ! Avec Columbia Pictures, PlayStation Studios annonce le projet tant attendu des fans de la licence : le film Horizon Zero Dawn. Une merveilleuse nouvelle, surtout après l’échec de l’adaptation en série chez Netflix.

Voir aussi : La série Arcane, un échec commercial ? Riot répond !

Horizon Zero Dawn le film : ça parle de quoi ?

Sony frappe fort lors de sa présence au CES 2025. Après l’annonce d’une adaptation animée de Ghost of Tsushima, le géant japonais dévoile qu’il avait commencé à développer l’adaptation en film de Horizon Zero Dawn. Le projet prendra vie en collaboration avec Columbia Pictures, le studio derrière le film Uncharted de 2022. Et, vu le succès de ce dernier, on peut croire que le prochain film Horizon Zero Dawn est entre de bonnes mains.

“Imaginez l’histoire d’origine d’Aloy, bien-aimée de tous, dans un monde vibrant et lointain, rempli de machines géantes. Et elle sera disponible pour la première fois sur grand écran”, ajoute Asad Qizilbash, le responsable de PlayStation Productions. Certes, cette mise au parfum est encore très vague, mais elle laisse supposer que le film Horizon Zero Dawn se concentrera sur la backstory de la protagoniste.

Pour ra ppel, Horizon Zero Dawn est un jeu de Guerrilla Games et Sony Interactive Entertainment, sorti sur PS4 en 2017. Se déroulant dans un univers post-apocalyptique, le RPG d’action et d’aventure est centré sur Aloy, une jeune chasseuse du clan Nora. Tout au long du jeu, elle doit élucider les mystères du passé et comprendre pourquoi leur monde, pourtant primitif, grouille d’êtres de métal. Elle va ainsi mettre à jour ses origines et découvrir le lugubre passé de l’humanité.

Bien que la date de sortie reste encore inconnue, la confirmation d’un projet cinématographique de Horizon Zero Dawn fait plaisir à tous les fans. La hype renaît alors, six mois après l’annulation de l’adaptation en série du jeu chez Netflix.