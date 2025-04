TUMI séduit avec sa nouvelle valise légère 19 Degree Lite

La marque internationale de voyage TUMI vient de lancer la 19 Degree Lite, sa nouvelle collection de valises ultra-légères. Ce lancement s’accompagne d’une campagne publicitaire captivante destinée à séduire les voyageurs soucieux de la performance et de l’esthétique.

Présentation de la 19 Degree Lite : légèreté et innovation

TUMI redéfinit la notion de légèreté avec la 19 Degree Lite. Conçue avec des matériaux révolutionnaires comme le Tegris® hautement résilient, chaque valise est à la fois légère et robuste. Parmi ses innovations, on trouve une poignée télescopique en magnésium, assurant une manipulation facile. Cette collection propose quatre tailles adaptées à tous les types de trajets.

Xenia Adonts et l’esprit de la campagne mondiale

La première campagne mondiale de TUMI met en vedette Xenia Adonts, entrepreneuse et créatrice de mode. Dans cette campagne, menée par le réalisateur Keane Pearce Shaw et photographiée par Emma Summerton, Xenia flâne avec sa valise à Mexico. Son élégance et sa fluidité illustrent parfaitement la liberté et l’absence d’effort qu’offre la 19 Degree Lite.

Caractéristiques et tarifs de la 19 Degree Lite

Chaque valise de cette nouvelle collection affiche un design soigné. Avec des couleurs attrayantes telles que Blush, Titanium Grey, Black Graphite, et des teintes saisonnières comme Amber et Cobalt, il y en a pour tous les goûts. Les valises sont disponibles à un prix allant de 795 à 995 USD.

Avec cette nouvelle collection, TUMI réaffirme son engagement envers l’innovation et la praticité. Grâce à ses matériaux légers et ses fonctionnalités avancées, la 19 Degree Lite permet aux voyageurs de circuler avec aisance et style. Pour découvrir cette collection, rendez-vous dans les boutiques TUMI ou sur leur site internet. La campagne avec Xenia Adonts incarne parfaitement les valeurs de liberté et de légèreté que cette collection promet à chaque utilisateur.

Lisez notre dernier article tech : Sandisk – Protégez vos données : Stratégies essentielles anti-perte