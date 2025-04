Sandisk – Protégez vos données : Stratégies essentielles anti-perte

La Journée mondiale de la sauvegarde est l’occasion parfaite pour alerter sur l’importance de protéger nos données numériques. Chaque année, des milliers de fichiers précieux disparaissent à cause de négligences en matière de sauvegarde. Un constat préoccupant révèle que 17 % des utilisateurs ne sauvegardent jamais leurs données. Pire encore, 43 % d’entre eux ont déjà perdu des fichiers importants à cause de cette carence. Face à ce risque, il est crucial d’adopter dès aujourd’hui une stratégie de sauvegarde efficace, en utilisant des solutions fiables comme les disques Sandisk.

Les étapes essentielles pour sécuriser vos données

L’un des moyens les plus sûrs de sauvegarder vos fichiers est de suivre la règle des 3-2-1. Cela signifie qu’il faut avoir trois copies de vos fichiers : deux sur des supports physiques différents, comme un disque Sandisk, et une dans le nuage. Cette méthode garantit que même si une copie est compromise, d’autres pourront être récupérées sans encombre.

S’assurer que vos fichiers sensibles sont protégés avec un cryptage efficace est également vital. Un système de cryptage robuste et une protection par mot de passe prémunissent contre les accès non autorisés. En outre, diversifiez vos lieux de stockage. Une sauvegarde peut se trouver en ligne et une autre sur un support externe, comme un disque Sandisk, portant ainsi un coup d’arrêt à d’éventuels vols ou sinistres.

Ne négligez pas non plus la mise à jour régulière de votre matériel et de vos logiciels. Des systèmes vieillissants accroissent le risque de défaillance. Veillez à vérifier l’état de vos dispositifs de stockage de manière régulière pour éviter les désagréments.

Privilégiez les solutions adaptées

Les solutions de stockage actuelles, comme les SSD SanDisk® Extreme® Portable ou les SSD SanDisk® Creator Phone, apportent une solution de vitesse et de sécurité incomparables. Ces dispositifs endurants offrent une protection accrue même lors de déplacements, et permettent des transferts rapides. Pour des besoins de stockage à grande échelle, le SanDisk® Desk Drive s’avère une option idéale avec ses performances élevées et sa large compatibilité.

Alors, ne soyez pas pris au dépourvu par un accident numérique inopiné. Cette Journée mondiale de la sauvegarde est un appel à adopter les bonnes pratiques. Parlez-en autour de vous, incitez vos proches et vos collègues à prendre les devants pour sécuriser leurs données . Vos souvenirs numériques et documents cruciaux méritent d’être protégés. Réagissez maintenant et assurez-vous d’une tranquillité d’esprit durable.