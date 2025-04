Metroid Prime 4: Beyond dévoile son gameplay avant le Nintendo Direct de la Switch 2

Il ne reste plus que quelques heures avant le Nintendo Direct du 2 avril, durant lequel la Nintendo Switch 2 va enfin montrer ce qu’il a dans le ventre . Mais en attendant, la Switch 1 reste encore en lice, avec une flopée de jeux annoncés pour les mois à venir. Lors du dernier Nintendo Direct consacré à la Switch, Nintendo a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Metroid Prime 4 : Beyond. Elle présente également le gameplay en profondeur du jeu, dont la sortie est attendue pour cette année.

Metroid Prime 4: Beyond, de nouveaux pouvoirs et une nouvelle tenue pour Samus Aran

Trois ans après la sortie de Metroid Dread, Nintendo dévoile la prochaine aventure de Samus Aran dans un nouveau jeu, intitulé Metroid Prime 4: Beyond. La bande-annonce, publiée lors du Nintendo Direct de la semaine dernière, montre la superhéroïne atterrir sur une mystérieuse planète appelée Viewros. Pour explorer cette jungle flottante, Samus doit scanner les reliques des ruines afin de se frayer un chemin dans l’épaisse forêt.

Mais Viewros n’est pas une planète déserte. Il abrite des créatures aliens ressemblant à des insectes, attaquant tout ce qui bouge. La chasseuse de primes doit donc les combattre au fur et à mesure qu’elle s’approche du cœur de la planète. Pour mener à bien sa mission, Samus se dote d’une nouvelle (et mystérieuse) armure rouge et noire. Elle détient également de nouveaux pouvoirs psychiques, lui permettant de combattre et à résoudre des énigmes.

Nous vous laissons apprécier le trailer de présentation de Metroid Prime: Beyond dans la vidéo ci-dessous :

Annoncé pour la première fois lors de l’E3 2017, Metroid Prime 4 est resté silencieux jusqu’en 2019, durant lequel Nintendo avait relancé le développement du jeu. Malheureusement, il aura fallu attendre 6 ans avant que les fans aient finalement des nouvelles de Metroid Prime 4, désormais Metroid Prime 4: Beyond. Pour le moment, Nintendo annonce une fourchette de sortie pour 2025. Espérons que la firme nous en dira un peu plus lors du Nintendo Direct du 2 avril prochain.