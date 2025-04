Le JRPG The Legend of Heroes : Trails beyond the Horizon sera disponible en Occident plus tôt que prévu

Souvenez-vous de l’époque où les plus beaux JRPG n’arrivaient en France que plusieurs années après leur sortie au Japon ? Eh bien, apparemment, le vent serait en train de tourner. Vendredi dernier, NIS America a annoncé l’arrivée de The Legend of Heroes : Trails beyond the Horizon. Il s’agit de la version occidentale de The Legend of Heroes : Kai no Kiseki -Farewell, O Zemuria-. Une grande première pour un JRPG de niche !

Voir aussi : On connaît maintenant la date de sortie d’Edens Zero, l’action RPG de Konami

The Legend of Heroes : Trails beyond the Horizon, ce qu’il faut savoir

Avec les sorties récentes de Trails Through Daybreak 1 et 2 en Europe et aux USA, les fans de Trails n’ont plus à attendre très longtemps entre la sortie d’un titre de la licence au Japon et son arrivée en Occident. Ce calendrier de sortie rapide se confirme une fois de plus avec The Legend of Heroes : Kai no Kiseki. En effet, NIS America a récemment confirmé la sortie occidentale du JRPG sous le nom de Trails Beyond the Horizon.

Vous pouvez appréciez la bande-annonce de présentation dans la vidéo ci-dessous :

The Legend of Heroes : Trails beyond the Horizon suit le détective Van Arkride et son équipe, Arkride Solutions. Ils habitent Zemuria, un continent dont la fin est imminente. Le reste de la population n’attendent qu’une chose : le lancement de l’Opération Startaker, un projet visant à explorer l’espace afin d’y trouver refuge. Mais, alors qu’il se rend à un exercice d’entraînement, Van se confronte aux mystères et secrets de Zemuria. Il doit alors les percer afin d’assurer l’avenir de l’humanité.

Le jeu dans sa version japonaise a été lancé au Japon sur Switch, PS5 et PS4 le 26 septembre dernier. Il fut suivi d’une version PC via Steam en Asie le 22 janvier 2025. Maintenant, c’est au tour de l’Occident de l’accueillir, car The Legend of Heroes : Trails beyond the Horizon sera disponible vers l’automne 2025. Il embarquera une édition limitée comprenant un livre d’art, un SteelBook, une mini bande-son et une horloge en acrylique « Grim Timekeeper ».