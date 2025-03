On connaît maintenant la date de sortie d’Edens Zero, l’action RPG de Konami

Pour un comeback, Konami n’a pas fait les choses à moitié ! Après la fermeture de son jeu mobile Edens Zero : Pocket Galaxy, l’éditeur a décidé de remettre à jour la licence. Il a donc annoncé l’arrivée d’un action RPG Edens Zero, qui arrivera prochainement sur les consoles de salon et PC. Aujourd’hui, Konami revient pour dévoiler la date de sortie, le prix et les détails du jeu dans une nouvelle bande-annonce. Voici donc ce qu’il faut savoir sur le prochain jeu inspiré du manga de science-fiction et d’aventure d’Hiro Mashima.

Edens Zero, de quoi ça parle ?

Annoncé pour la première fois en octobre dernier, Edens Zero est le deuxième RPG de Konami à rejoindre les machines récentes pour 2025. Et, contrairement au dernier jeu Suikoden, il ne sera pas un remaster, mais d’un tout nouveau jeu. Inspiré de l’oeuvre du même nom de Hiro Mashima, l’auteur de Fairy Tail, Edens Zero suit le jeune garçon Shiki Granbell. Avec ses amis Rebecca et Happy, il part explorer le cosmos en espérant trouver la déesse Mother, afin de faire exaucer leurs vœux.

Appréciez la nouvelle bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Edens Zero propose un monde en 3D dans lequel les joueurs pourront explorer de multiples planètes. Côté gameplay, les combats se passent en temps réel, avec huit personnages jouables à la clé. Chaque personnage possède son propre style d’action, allant de la mêlée à courte distance au tir à longue distance, en passant par les magies offensives. Des personnages jouables rejoindront également le groupe au fur et à mesure que l’histoire avance.

Le jeu proposera également plus de 200 quêtes, avec en plus une collaboration avec un “grand titre”, selon Konami. Les joueurs pourront acheter et vendre des objets, améliorer votre équipement, cuisiner des repas et améliorer les stats de son groupe via un vaisseau de base. Enfin, il est possible d’effectuer des modifications esthétiques, sans se soucier de l’impact sur les statistiques des personnages.

Edens Zero sortira sur PS5, Xbox Series et PC le 15 juillet prochain. Vous pouvez précommander le jeu dans sa version Deluxe dès maintenant afin de profiter d’un accès anticipé de 72 heures à sa sortie. Comptez 69,99 euros pour l’obtenir dans votre ludothèque, avec en cadeau deux quêtes bonus conçues par Hiro Mashima.

Pour l’édition standard à 59,99 euros, vous aurez juste la copie du jeu. Mais si vous le précommandez, vous aurez en bonus deux quêtes annexes, dont l’Atout de chasseur et le Drapeau pirate d’Elsie.