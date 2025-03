Test – Kindle Colorsoft : La couleur entre enfin dans l’univers des liseuses Kindle

Depuis de nombreuses années, Amazon règne en maître sur le marché des liseuses électroniques grâce à sa gamme Kindle. De la simple Kindle d’entrée de gamme à la Kindle Oasis plus luxueuse, chaque lecteur peut y trouver son compte. Toutefois, une chose faisait jusqu’alors défaut dans cet univers : la couleur. Avec la sortie de la Kindle Colorsoft, Amazon franchit un cap en proposant pour la première fois une liseuse couleur reposant sur la technologie E Ink. Mais cette nouveauté tient-elle vraiment ses promesses ? Nous avons exploré cette liseuse en profondeur pour en dresser un portrait fidèle et nuancé.

Un design épuré et fidèle à l’ADN Kindle

Visuellement, la Kindle Colorsoft s’inscrit dans la continuité de la Kindle Paperwhite. Elle arbore une silhouette fine, légère, aux angles arrondis, avec un dos en plastique mat très agréable au toucher. Son format compact (7 pouces) permet de la glisser aisément dans un sac ou une poche, en faisant une compagne idéale pour les lecteurs nomades.

L’écran est parfaitement affleurant, protégé par une couche en verre mat, ce qui lui confère une meilleure lisibilité en extérieur. Le seul bouton physique est celui de mise en marche, situé sur la tranche inférieure, à côté du port USB-C.

L’absence de boutons de changement de page pourra cependant gêner certains lecteurs habitués à la Kindle Oasis, qui en était équipée. De même, la Colorsoft n’a pas de design asymétrique facilitant la prise à une main. Pour autant, son ergonomie reste bien pensée et agréable à l’usage.

Une technologie d’affichage en mutation

La véritable innovation de cette liseuse réside dans son écran couleur, propulsé par la technologie E Ink Kaleido 3. Cette technologie repose sur l’ajout d’un filtre de couleurs (CFP : Color Filter Array) au-dessus des microcapsules en noir et blanc de l’encre électronique traditionnelle. Résultat : la Kindle Colorsoft peut désormais afficher jusqu’à 4096 couleurs, avec une résolution de 150 ppp en couleur et 300 ppp en noir et blanc.

En lecture de texte classique, la netteté est identique à celle des meilleures Kindle monochromes. Pour les bandes dessinées, les magazines ou les livres pour enfants, les couleurs donnent vie à l’expérience de lecture, même si elles restent relativement pastel comparées à un écran LCD ou OLED.

Une interface Kindle repensée pour la couleur

Avec l’introduction de la couleur, Amazon a dû adapter son interface. Par exemple, les surlignages peuvent désormais être choisis parmi quatre couleurs différentes (jaune, rose, bleu, vert), ce qui permet une organisation plus intuitive des notes et extraits.

Les vignettes de couvertures de livres bénéficient d’un rendu plus réaliste et attrayant, ce qui améliore l’expérience de navigation dans la bibliothèque Kindle. Les menus conservent cependant leur sobriété, avec un fond clair et une police noire bien lisible.

Autre nouveauté : les documents personnels que l’on envoie via l’application Kindle ou l’adresse e-mail dédiée peuvent conserver leurs couleurs, ce qui est particulièrement utile pour les graphiques ou les présentations.

Performances globales : rapidité et fluidité au rendez-vous

L’un des points souvent reprochés aux liseuses couleur du passé était leur lenteur d’affichage. Amazon semble avoir corrigé le tir. La Kindle Colorsoft affiche une fluidité très correcte pour ce type d’écran, que ce soit lors du changement de page, du zoom sur les BD ou de la navigation dans les menus.

L’interface est animée par un processeur plus rapide que sur la Paperwhite, ce qui permet à la liseuse de mieux gérer les animations de l’écran couleur. Même le défilement horizontal ou vertical dans les magazines s’exécute sans accroc majeur.

Une liseuse tournée vers les contenus illustrés

La Kindle Colorsoft vise un public au-delà du lecteur de romans : amateurs de bandes dessinées, magazines, livres de cuisine, livres pour enfants, ouvrages techniques, etc. Tous ces contenus bénéficient grandement de l’ajout de la couleur.

Amazon a d’ailleurs renforcé son offre de contenus compatibles, notamment via Kindle Unlimited, qui comprend désormais un plus grand nombre de BD et de livres illustrés.

Lecture nocturne et confort visuel

Comme la Kindle Paperwhite, la Colorsoft dispose d’un éclairage frontal composé de plusieurs LEDs réglables. À cela s’ajoute une température de couleur ajustable, permettant de passer à une lumière plus chaude le soir pour limiter la fatigue oculaire.

La dalle mate réduit considérablement les reflets, ce qui rend la lecture confortable même en plein soleil. Le rétroéclairage peut être désactivé pour une lecture totalement passive, comme sur un livre papier.

Autonomie et recharge : le sans-fil en bonus

L’un des grands avantages des liseuses à encre électronique est leur faible consommation d’énergie. La Kindle Colorsoft ne déroge pas à la règle, avec jusqu’à 8 semaines d’autonomie en usage modéré (30 minutes par jour, Wi-Fi désactivé, éclairage à 13).

Elle se recharge via un port USB-C, mais elle est également compatible avec la recharge sans fil, ce qui est une première pour une liseuse Kindle non « Signature Edition ». C’est un véritable confort au quotidien pour ceux qui utilisent déjà un socle Qi pour leur smartphone, par exemple.

Absence de prise de notes manuscrites

Contrairement à la Kindle Scribe, la Colorsoft ne prend pas en charge l’usage d’un stylet. Il n’est donc pas possible d’écrire à la main, de dessiner ou d’annoter des documents PDF en manuscrit. Cette absence pourrait décevoir certains utilisateurs professionnels ou étudiants.

Cela s’explique probablement par une volonté d’Amazon de segmenter sa gamme. La Kindle Colorsoft reste donc avant tout une liseuse, et non une tablette de prise de notes.

Tarification et positionnement

La Kindle Colorsoft se positionne dans le haut du panier, avec un prix avoisinant les 299 € à son lancement. Ce tarif la place bien au-dessus de la Kindle Paperwhite, mais en dessous de la Kindle Scribe ou de certaines liseuses couleur concurrentes comme la Kobo Elipsa 2E.

Le prix peut paraître élevé pour une liseuse, mais reste compétitif si l’on considère la nouveauté technologique, l’intégration à l’écosystème Amazon et les nombreuses fonctionnalités incluses.

Pour qui est faite la Kindle Colorsoft ?

La Kindle Colorsoft s’adresse à un public bien spécifique :

Lecteurs d’ouvrages illustrés , de magazines, de bandes dessinées ;

, de magazines, de bandes dessinées ; Parents souhaitant lire des livres en couleur à leurs enfants ;

souhaitant lire des livres en couleur à leurs enfants ; Professionnels ayant besoin de lire des documents couleur sans se fatiguer les yeux ;

ayant besoin de lire des documents couleur sans se fatiguer les yeux ; Lecteurs exigeants déjà habitués à l’écosystème Kindle et prêts à investir davantage.

Pour les lecteurs classiques de romans en noir et blanc, la Kindle Paperwhite (moins chère) ou même la Kindle de base peuvent suffire.

Verdict : une révolution douce, mais pas sans défauts

Avec la Kindle Colorsoft, Amazon propose une première liseuse couleur réussie, bien intégrée à son écosystème et techniquement aboutie. Elle ne révolutionne pas l’expérience de lecture de romans, mais elle ouvre la porte à une nouvelle façon de lire les contenus graphiques et multimédias.

On apprécie la qualité de finition, l’autonomie, la fluidité, la compatibilité sans fil et l’interface optimisée. En revanche, on pourra lui reprocher :

Un prix élevé pour une liseuse uniquement orientée lecture ;

Des couleurs encore un peu ternes ;

L’absence de prise de notes ou de stylet ;

Quelques défauts matériels (bande jaune sur certains écrans).

Il s’agit toutefois d’une avancée majeure dans l’univers des liseuses, et sans doute d’un premier pas vers des modèles couleur plus matures à l’avenir.

