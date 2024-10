Amazon met fin au Kindle Oasis : L’ère des boutons physiques prend fin

Amazon a officiellement annoncé qu’il ne réapprovisionnerait plus son Kindle Oasis, le dernier modèle de liseuse avec des boutons physiques pour tourner les pages. Lancé en 2016, ce modèle haut de gamme se distinguait par son design ergonomique et ses boutons, qui étaient très appréciés par les utilisateurs cherchant une alternative au tout-tactile. Cependant, une fois les stocks épuisés, il ne sera plus disponible, ni en ligne, ni en magasin.

Amazon mise sur des appareils entièrement tactiles pour l’avenir

Dans un communiqué, Devon Corvasce, un porte-parole d’Amazon, a expliqué que tous les appareils Kindle actuels sont désormais tactiles, soulignant que c’est ce que les clients préfèrent. Le site officiel d’Amazon indique d’ailleurs que le Kindle Oasis est « actuellement indisponible », confirmant ainsi la fin de cette gamme spécifique de liseuses.

Le Kindle Oasis : Un modèle apprécié mais plus actualisé depuis 2019

Lancé pour la première fois en 2016, le Kindle Oasis s’était distingué par son design unique avec une partie plus épaisse d’un côté, facilitant sa prise en main d’une seule main. Ce modèle a reçu deux mises à jour : une en 2017 et une autre en 2019. Malgré ces efforts, Amazon n’a pas jugé nécessaire de proposer une nouvelle version depuis cette date, préférant concentrer ses efforts sur d’autres modèles plus populaires et innovants.

Une nouvelle gamme Kindle sans boutons physiques déjà disponible

La nouvelle gamme Kindle présentée par Amazon inclut des modèles variés, mais aucun n’a de boutons physiques pour tourner les pages. Parmi ces nouveautés, on retrouve un Kindle Paperwhite avec un écran plus large, un modèle Kindle avec un écran couleur, et une version de deuxième génération du Kindle Scribe. Ce dernier se distingue par ses fonctionnalités avancées d’écriture, sans boutons, et cible un public recherchant une expérience tactile améliorée.

Le Kindle Scribe, par exemple, permet aux utilisateurs de prendre des notes directement sur l’appareil avec un stylet, une fonctionnalité qui pourrait séduire les amateurs de lecture annotée. Quant au Kindle avec écran couleur, il marque une innovation dans la gamme, permettant une meilleure visualisation des images et des graphiques, notamment pour les bandes dessinées ou les livres illustrés.