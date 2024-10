iOS 18.2 : Ce que la nouvelle mise à jour d’Apple réserve en fonctionnalités et innovations

Alors qu’iOS 18.1 est sur le point d’être lancé, les regards se tournent déjà vers iOS 18.2. Prévu pour décembre, ce prochain système d’exploitation promet une série de nouvelles fonctionnalités, notamment des avancées majeures en intelligence artificielle et des améliorations spécifiques pour les utilisateurs de l’iPhone 16. Voici un aperçu des nouveautés attendues d’iOS 18.2.

Apple a pris l’habitude de publier ses mises à jour iOS en décembre, comme en témoignent les versions précédentes : iOS 17.2 a vu le jour le 11 décembre 2023, tandis qu’iOS 16.2 est sorti le 13 décembre 2022. Selon les dernières informations, les tests bêta d’iOS 18.2 devraient commencer peu après la sortie d’iOS 18.1 en octobre, pour une disponibilité publique en décembre.

Apple vise un objectif de « zéro bug » pour iOS 18.2 début novembre, ce qui signifie que l’équipe de développement travaille d’arrache-pied pour finaliser les tests à temps. Les utilisateurs peuvent donc s’attendre à découvrir cette mise à jour juste avant les fêtes de fin d’année.

Les mises à jour Apple Intelligence : L’IA au service de l’iPhone

Apple Intelligence, l’intelligence artificielle développée par Apple, occupe une place centrale dans iOS 18.2. Cette mise à jour continue d’enrichir les capacités de l’iPhone en matière d’IA, avec plusieurs nouvelles fonctionnalités très attendues.

Image Playground : Créez des images en un clin d’œil

L’une des nouveautés phares est Image Playground, une application permettant de générer rapidement des images amusantes en trois styles distincts : animation, illustration et croquis. Vous pourrez créer ces images directement depuis des applications comme Messages et Mail, rendant les échanges encore plus visuels et personnalisés. Cette fonctionnalité est idéale pour ceux qui souhaitent ajouter une touche créative à leurs messages sans avoir besoin d’une expertise graphique.

Genmoji : Des emojis personnalisés à partir de texte

Genmoji fait également son apparition dans iOS 18.2. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer des emojis personnalisés simplement en entrant une description textuelle. Par exemple, vous pourrez créer un emoji unique en saisissant une description de vous-même ou d’un proche. Ces Genmoji pourront ensuite être utilisés dans vos messages ou même être partagés sous forme de stickers ou de réactions dans Tapback.

Siri et ChatGPT : Une collaboration inédite

Siri franchit une nouvelle étape avec l’intégration de ChatGPT. Désormais, lorsque vous posez des questions à Siri, celui-ci peut faire appel à l’expertise de ChatGPT pour répondre de manière plus précise, notamment sur des sujets complexes ou des requêtes liées à la connaissance du monde. Cette synergie entre Siri et ChatGPT permettra aussi de générer du texte et des images, offrant ainsi des réponses plus complètes et interactives.

Notifications prioritaires : Rester concentré sur l’essentiel

Les notifications peuvent rapidement devenir envahissantes, mais iOS 18.2 introduit un système de notifications prioritaires. Cette fonctionnalité mettra en avant les notifications importantes en les affichant en haut de la pile, vous permettant de ne pas manquer ce qui compte vraiment. Que ce soit un message urgent ou un rappel essentiel, vous aurez un meilleur contrôle sur les informations que vous recevez en temps réel.

Nouveaux pays pour Apple Intelligence : Expansion mondiale

En plus des nouvelles fonctionnalités, Apple Intelligence sera enfin disponible dans plusieurs nouveaux pays, notamment l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Cela marque une expansion significative pour l’intelligence artificielle d’Apple, qui devient accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs dans le monde.

Améliorations pour l’iPhone 16 : Une expérience photo plus fluide

Les utilisateurs de l’iPhone 16 bénéficieront d’améliorations notables, notamment dans le domaine de la photographie. Une fonctionnalité attendue est l’obturation à deux niveaux, qui permettra de verrouiller la mise au point et l’exposition avec une légère pression avant de prendre la photo avec une pression complète. Cette fonctionnalité simplifie la prise de vue, en rendant les réglages de l’appareil photo plus intuitifs et rapides à maîtriser.

En plus de cela, Apple introduit une nouvelle fonctionnalité appelée intelligence visuelle. Cette dernière permet aux utilisateurs de maintenir le bouton Camera Control enfoncé pour obtenir des informations supplémentaires sur l’environnement, comme les horaires d’un restaurant, les détails d’un événement sur un dépliant ou encore l’identification d’animaux ou d’objets. L’intelligence visuelle s’étendra également à des outils tiers comme Google et ChatGPT pour offrir encore plus d’options d’exploration.

Refonte de l’application Mail : Mieux organiser vos emails

La gestion des emails devient plus facile avec la refonte de l’application Mail dans iOS 18.2. Apple introduit un système de catégorisation sur l’appareil pour trier automatiquement les emails dans plusieurs sections comme « Principal », « Transactions », « Mises à jour » et « Promotions ». Cette organisation vise à simplifier la lecture et la gestion des emails, en plaçant les plus importants en premier.

De plus, une nouvelle vue résumée vous permettra de voir rapidement les emails d’une même entreprise, ce qui est particulièrement pratique pour suivre les échanges ou les offres spécifiques.

Nouveautés pour l’Union Européenne : Plus de liberté pour les utilisateurs

Les utilisateurs européens d’iOS 18.2 verront également des changements importants. Apple introduit des options supplémentaires pour personnaliser l’expérience iPhone, comme la possibilité de définir des applications par défaut pour des actions telles que les appels téléphoniques, la messagerie et la gestion des mots de passe. Les utilisateurs pourront également supprimer des applications intégrées telles que Safari, Appareil photo et Messages.

Autres fonctionnalités possibles : Surprises en perspective

Bien que de nombreuses nouvelles fonctionnalités aient été confirmées, il reste des surprises potentielles pour iOS 18.2. Par exemple, Apple pourrait intégrer la prise en charge des aspirateurs robots dans l’application Home, ainsi que des nouveautés liées aux AirPods Pro 2 et leurs capacités d’assistance auditive.