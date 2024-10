LG All Stars : une expérience client captivante

LG Electronics révolutionne sa relation client avec le lancement de LG All Stars, une plateforme de fidélité innovante pour les installateurs CVC. Ce programme unique vise à rapprocher encore plus les professionnels de la marque, en offrant des avantages sur mesure.

Une nouvelle ère pour la fidélité client

Avec LG All Stars, LG Air Solution Europe transforme l’expérience client. Ce programme, étendu à 12 pays européens, propose des récompenses basées sur l’achat et le scan de produits. Il permet ainsi de mieux comprendre les besoins des clients, tout en les récompensant pour leur fidélité.

Des récompenses personnalisées pour les membres

Les membres collectent des points à chaque achat. Dès 4 000 points accumulés, ils accèdent à une sélection de récompenses. Celle-ci inclut des produits LG dernier cri, des barbecues, et des articles de maroquinerie. Les clients peuvent aussi obtenir des cartes-cadeaux numériques et des produits personnalisés. Ces offres sont conçues pour satisfaire tous les goûts. Le programme classe les utilisateurs en quatre niveaux : Standard, Bronze, Argent, et Or, chacun offrant des avantages additionnels.

Services pratiques et formations offertes

En plus des récompenses, LG All Stars propose des services pratiques. Les membres bénéficient d’informations techniques et de formations gratuites. Ils reçoivent aussi des invitations à des événements VIP et des remises spéciales. De plus, un chat intégré facilite le contact avec LG et permet de recueillir des commentaires.

Une application intuitive pour tous les utilisateurs

L’application multilingue LG All Stars simplifie la gestion des produits et des récompenses. Les utilisateurs scannent le code-barres de leurs produits via l’application, ajoutant ainsi automatiquement les informations à leur profil. Le tableau de bord personnalisé permet un suivi facile des points et de l’historique.

Avec LG All Stars, LG Air Solution Europe montre son engagement envers ses clients. En combinant innovation, service et récompenses, cette initiative promet une expérience client enrichie et personnalisée à travers l’Europe. La tournée « LG HVAC on the Road » viendra renforcer cette relation en présentant le programme partout sur le continent.

Lisez notre dernier article tech : Test – RoboUP T600 : Le robot tondeuse qui redéfinit votre jardin