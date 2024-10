De nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence seront bientôt disponibles dans iOS 18.2

iOS 18.2 arrive avec des outils d’image intéressants grâce à Apple Intelligence. Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles dès décembre. Elles promettent de transformer la manière dont vous créez et partagez des images sur votre iPhone. Voici un aperçu de ce qui vous attend.

Image Playground : Créez vos propres images originales facilement dans iOS 18.2

Image Playground se présente comme un nouvel outil pour générer des images uniques. Lors du lancement d’iOS 18.2, vous pourrez accéder à Image Playground via une application autonome ou l’intégrer directement dans vos applications favorites. Vous pourrez ainsi créer des images à partir d’une simple description ou en suivant des instructions pas à pas.

Les fonctionnalités incluent des choix de thèmes, de lieux et de styles d’image, comme l’animation, l’illustration et le croquis. Apple a volontairement limité les options pour éviter des abus comme les deepfakes. À chaque entrée que vous fournirez, plusieurs aperçus de votre image apparaîtront, vous permettant de sélectionner celle qui vous convient le mieux.

Image Playground sera intégré dans des applications comme Messages, Keynote, Pages et Freeform. Même si votre application préférée ne prend pas en charge ces outils, l’application autonome vous permettra de créer et de partager vos créations où vous le souhaitez.

Genmoji : Transformez vos idées en emojis personnalisés

Avec Genmoji, Apple Intelligence introduit des emojis personnalisés que vous pouvez créer sur le moment. En utilisant le clavier emoji, vous pourrez facilement générer de nouveaux emojis à partir de vos descriptions. Si un emoji que vous recherchez n’existe pas encore, une option vous permettra de « créer un nouvel emoji ».

Apple Intelligence générera alors jusqu’à quatre nouveaux emojis basés sur votre description, que vous pourrez parcourir pour choisir votre préféré. Cette fonctionnalité vous permet également de créer des Genmoji qui ressemblent à vos amis ou à votre famille, ajoutant une touche personnelle à vos conversations.

Les Genmoji seront disponibles partout où les emojis le sont, que ce soit dans des messages, des publications sur les réseaux sociaux ou ailleurs, offrant ainsi une manière ludique d’exprimer vos émotions.

Image Wand dans iOS 18.2 : Donnez vie à vos notes avec votre Apple Pencil

Le dernier outil d’image à arriver dans iOS 18.2 est Image Wand, disponible dans Apple Notes. Cet outil transformera votre Apple Pencil ou votre doigt en un moyen de créer de nouvelles images. En entourant un croquis ou un espace vide dans vos notes, Image Wand proposera automatiquement une image originale basée sur le contexte environnant.

Que vous soyez un artiste chevronné ou un novice, Image Wand rendra vos notes plus visuelles et dynamiques. Il fournira une assistance précieuse pour stimuler votre créativité et embellir vos idées.