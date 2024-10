OneLayer et Nokia : Une alliance prometteuse pour l’industrie

OneLayer et Nokia s’unissent pour révolutionner les réseaux privés avec leur partenariat stratégique. En intégrant des solutions de sécurité avancées, ils répondent aux besoins croissants de sécurisation dans l’industrie 4.0. Ce partenariat promet des installations simplifiées et des opérations sécurisées, essentielles dans notre ère numérique.

Un partenariat stratégique pour l’industrie 4.0

L’accord entre OneLayer et Nokia est une avancée majeure pour l’industrie 4.0. Ce partenariat intègre la sécurité Zero Trust sur la plateforme Nokia MX Industrial Edge. Grâce à ce partenariat, Nokia offre des solutions de sécurité et gestion d’actifs de pointe. En conséquence, les entreprises adopteront plus facilement des réseaux privés sécurisés.

Intégration des solutions de sécurité avancées

L’intégration de la technologie de OneLayer dans la plateforme Nokia MXIE permet une nouvelle ère de sécurité. Les solutions Zero Trust de OneLayer s’adaptent à la plateforme avec une simplicité remarquable. Les fonctionnalités de gestion des actifs améliorent l’efficacité opérationnelle. En utilisant ces solutions, les entreprises renforcent leur sécurité sans complexité excessive.

Facilité d’installation et gestion simplifiée

Avec leur solution intégrée, OneLayer et Nokia simplifient le déploiement des réseaux privés. Grâce à l’installation en une touche, le processus devient rapide et fluide. Les entreprises bénéficient d’une gestion complète et automatisée des actifs. Cette facilité d’intégration rend ces technologies accessibles, même aux non-experts.

En conclusion, le partenariat OneLayer et Nokia ouvre une voie novatrice pour la sécurisation des réseaux industriels. En rendant les réseaux plus sûrs et faciles à gérer, ils répondent aux besoins des entreprises modernes. Ce partenariat offre une réponse solide à la demande mondiale croissante pour des réseaux privés sécurisés. Il met en avant la nécessité d’une sécurité renforcée et d’une gestion simplifiée, essentielles pour l’avenir numérique.

Lisez notre dernier article tech : Au lieu de la Switch 2, Nintendo annonce l’Alarmo, un réveil musical !