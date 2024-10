Au lieu de la Switch 2, Nintendo annonce l’Alarmo, un réveil musical !

Une fois de plus, les fans de Nintendo ont été laissés sur leur faim. Alors que beaucoup attendaient les premières images de la très attendue Nintendo Switch 2, la firme du plombier italien a dévoilé un nouveau produit à la place. Portant le nom de Nintendo Sound Clock Alarmo, il s’agit d’un réveil qui abreuve vos oreilles des sons issus des jeux Nintendo les plus populaires. Eh oui : au lieu de la Switch 2, Nintendo a sorti un gadget de plus. Enquête.

Nintendo Alarmo, un réveil à détection de mouvement

Si la communauté de Nintendo attend de pied ferme la seconde itération de sa console hybride, Nintendo en a décidé autrement. Lors du Nintendo Developer du 9 septembre, la firme annonce un tout nouveau produit, mais à la déception de tous, ce n’est pas celle de la Nintendo Switch 2. Au lieu de cela, Nintendo a dévoilé la Sound Clock Alarmo, un petit réveil interactif…et plutôt coûteux.

Comment ce petit gadget fonctionne ? Eh bien, il agit comme tous les réveils ordinaires. Vous mettez un son issu d’une licence Nintendo, vous réglez l’alarme, et le réveil sonnera à l’heure que vous voulez. Sauf que, cette fois, vous n’avez pas besoin d’appuyer sur un bouton pour l’arrêter. La vidéo promotionnelle parle d’elle-même : lorsque vous commencez à bouger de votre lit, le son de l’alarme monte progressivement. Il s’arrête automatiquement lorsque vous quittez votre lit.

Côté son, la Nintendo Alarmo propose des carillons horaires tout au long de la journée. Elle peut également suivre votre sommeil, et diffuser des sons apaisants pour vous aider à vous endormir. 35 thèmes provenant de jeux tels que Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda : Breath of the Wild sont à votre disposition, outre ceux proposés par les prochaines mises à jour gratuites.

Selon Tetsuya Akama, le directeur du produit, la Nintendo Sound Clock Alarmo se dote d’un capteur de mouvements à ondes radio qui “peut reconnaître des mouvements très subtils”. De plus, pas besoin de s’inquiéter pour votre intimité, car l’appareil ne dispose pas de caméra.

Disponibilité et prix

L’idée d’un réveil interactif est certes adorable, mais pour l’avoir à votre chevet, il faudra débourser. Pour la modique somme de 99,99 dollars, vous pourrez être l’heureux propriétaire de la Nintendo Sound Clock Alarmo. Le gadget est actuellement disponible en early accesss pour les membres de Nintendo Switch Online aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans la boutique Nintendo de New York. La sortie officielle pour le grand public est prévue pour le début de l’année 2025.

Alors, conquis ? Faites-nous part de vos commentaires !