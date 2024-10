Shinobi de Sega : Universal confirme le développement d’une adaptation sur grand écran

L’une des licences phares des années 80 revient en force avec l’annonce officielle de l’adaptation cinématographique. Il s’agit du jeu Shinobi de SEGA. Après le succès de Sonic, c’est au tour de l’iconique ninja Joe Musashi de faire son entrée au cinéma. Popularisé à la fin des années 1980, ce jeu de hack’n slash a marqué toute une génération avec ses combats épiques et son gameplay exigeant. Universal Studios, après l’énorme triomphe de Super Mario Bros., est en charge de ce projet ambitieux. Un défi de taille pour une franchise qui a captivé des millions de joueurs à travers les décennies.

Sorti pour la première fois en 1987 dans les salles d’arcade, Shinobi a rapidement gagné en popularité grâce à son héros, le ninja Joe Musashi, et à son gameplay novateur. Les différents titres sortiront ensuite sur les consoles SEGA, dont la Megadrive, mais aussi la PlayStation 2. Le jeu s’est distingué par ses graphismes impressionnants pour l’époque. La bande-son signée Yūzō Koshiro reste encore dans les mémoires, ainsi qu’un niveau de difficulté particulièrement élevé. Les joueurs devaient faire preuve de maîtrise pour surmonter les obstacles et affronter les redoutables boss. Avec plus de 5 millions de copies vendues à travers une série de 14 jeux et spin-offs, Shinobi s’est imposé comme l’un des piliers des franchises SEGA, aux côtés de Sonic et Alex Kidd.

L’adaptation cinématographique a été confirmée par Universal Studios. Sam Hargrave, connu pour ses succès sur Netflix avec le film Extraction, aura la charge de la direction. Ken Kobayashi écrira le scénario. Il se distingue notamment dans l’industrie grâce à ses contributions sur des projets tels que Sunny et Move On. Marc Platt et Dmitri M. Johnson assureront la production, et Toru Nakahara représentera SEGA.

Ce projet s’inscrit dans la lignée des adaptations de jeux vidéo couronnées de succès, telles que Sonic : The Hedgehog et Super Mario Bros., qui ont respectivement rapporté 319 millions et 1,4 milliard de dollars au box-office mondial.

Alors que les adaptations de jeux vidéo sur grand écran connaissent un regain d’intérêt, Shinobi pourrait bien devenir le prochain succès de cette vague. Avec une nouvelle génération de fans et un style cinématographique qui met en avant l’action et le suspense, ce film a tous les ingrédients pour attirer aussi bien les nostalgiques que les amateurs de cinéma d’action moderne.