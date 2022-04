FIFA+ : la nouvelle plateforme de streaming gratuite pour regarder des matchs de football en direct

Alors que le jeu vidéo FIFA ne profitera plus de cette appellation, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) vient d’annoncer le lancement d’une plateforme de streaming nommée FIFA+. À travers cette solution 100 % gratuite, l’objectif est de rendre accessible le contenu autour de ce sport, que ce soit en proposant la diffusion de matchs en direct, des actualités, ou encore des documentaires.

Le lancement inattendu de FIFA+

Contre toute attente, la FIFA vient de lancer une plateforme de streaming. À l’inverse de Netflix, Disney+ ou encore Prime Video, cette dernière est 100 % gratuite. Cette dernière est disponible via une application Android ou iOS, mais aussi sur navigateur. Cinq langues sont pour le moment disponible, dont le français, l’anglais, l’allemand, le portugais et l’espagnol.

Via son communiqué de presse, la fédération définit cette nouvelle solution comme « une plateforme numérique gratuite ultra performante conçue pour aider les amateurs de football du monde entier à vivre encore plus intensément leur passion pour le ballon rond ». Pour le Président de la FIFA, Gianni Infantino, FIFA+ représente « la prochaine étape de notre vision qui consiste à rendre le football véritablement mondial et inclusif. Elle aide la FIFA à remplir sa mission fondamentale, qui est de développer le football dans le monde entier ».

Les contenus disponibles sur la plateforme

Il faut dire que la plateforme compte accueillir une multitude de contenus pour les amateurs de football. En effet, FIFA+ devrait diffuser plus de 40 000 matchs en direct par an de 100 associations membres dans les six confédérations, dont 29 000 matchs masculins et 11 000 matchs féminins. Cela ira des « ligues européennes de haut niveau aux compétitions jusque-là non desservies », précise la FIFA. La fédération annonce d’ailleurs que pour le premier mois de lancement, 1 400 matchs seront diffusés en direct, tout en précisant par la suite que « la cadence ne tardera pas à augmenter ».

FIFA+ regroupera aussi des archives de matchs complets de la Coupe du monde, mais aussi des temps forts et des collections de vidéos autour de joueurs individuels ou des sujets plus larges, comme par exemple les « meilleurs buts » et les « meilleures passes décisives ». Match Centre permettra de son côté de « plonger dans un océan de statistiques regroupant 400 compétitions masculines et 65 compétitions féminines ». Un fil d’actualité permettant de profiter d’un complément d’information et des jeux interactifs (vote, quizz, fantasy football ou pronostiqueur) seront aussi de la partie.

Pour finir, la plateforme de streaming proposera des contenus originaux avec « des documentaires, des docu-séries, des talk-shows et des courts métrages adaptés en 11 langues, avec des sujets allant du football amateur aux équipes nationales, en passant par les stars d’hier et d’aujourd’hui originaires de plus de 40 pays ». Dès à présent, FIFA+ propose un documentaire de 90 minutes sur Ronaldinho (Ronaldinho: The Happiest Man in the World) ; une série de huit épisodes sur « six capitaines lors de la campagne qualificative pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 » (Captains : Saison 1 ) ; mais aussi Croatia : Defining a Nation ; HD Cutz ; Dani Crazy Dream ; Golden Boot ; Icons ; et Academies.

