Le robot Optimus de Tesla attire l’attention

Les robots Optimus de Tesla ont fait leur première apparition publique lors de l’événement Cybercab. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a présenté ces robots humanoïdes en même temps que le Robovan, un véhicule autonome innovant. Les Optimus ont démontré leur capacité à accomplir des tâches humaines simples, comme apporter un colis ou arroser des plantes, donnant un aperçu de leur potentiel futur dans nos vies quotidiennes.

Une démonstration publique du potentiel des robots Optimus pendant l’événement

Lors de l’événement, les robots Optimus ont impressionné par leur capacité à effectuer des tâches humaines. Dans une vidéo, l’un d’eux est vu transportant un colis et arrosant des plantes. Elon Musk a souligné que ces robots seront intégrés dans la vie quotidienne, affirmant que « l’Optimus marchera parmi vous ». Il a ajouté qu’ils pourraient même servir des boissons aux invités. Cependant, pendant la présentation, les robots se cantonnaient à des actions simples. Par exemple, faire signe de la main ou jouer à des jeux avec les participants.

https://twitter.com/elonmusk/status/1844613394353230112

Elon Musk promet un futur révolutionnaire avec les robots Optimus

Elon Musk est allé plus loin en qualifiant Optimus de « produit le plus important jamais créé ». Selon lui, ces robots pourraient transformer la société en améliorant massivement la productivité économique et en réduisant les inégalités. Avec un prix projeté entre 20 000 et 30 000 dollars, ces robots seraient accessibles et promettent de rendre de nombreux services utiles. Musk espère même qu’Optimus sera disponible à la vente dès l’année prochaine.

Le projet de Tesla s’affine avec le temps malgré des débuts modestes

Le robot Optimus n’était initialement qu’une idée farfelue, introduite en 2021 lors d’une présentation plutôt humoristique. Cependant, depuis 2022, Tesla a fait de grands progrès avec le développement de prototypes fonctionnels. Le modèle actuel est plus rapide, plus léger et promet d’effectuer des tâches bien plus complexes que celles démontrées au Cybercab. Musk a réitéré son ambition d’en produire des millions d’unités dans les années à venir, une promesse qui pourrait bien changer le monde.