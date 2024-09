Durabook améliore le S14I : des performances inégalées sur le terrain

Durabook actualise son ordinateur portable S14I, intégrant des fonctionnalités avancées pour répondre aux besoins des professionnels. Découvrez comment cette innovation repousse les limites en termes de performances et de robustesse.

mise à jour du S14I : performances et fiabilité accrues

Le nouvel S14I est équipé du processeur Intel® Core™ Ultra. Cette mise à jour garantit une performance puissante. Vous bénéficiez ainsi d’une expérience utilisateur exceptionnelle. Ce modèle semi-durci s’adresse aux professionnels exigeants. Il convient pour divers secteurs comme les services publics ou la sécurité publique.

fonctionnalités IA : productivité et efficacité optimisées

L’ordinateur portable est axé sur l’IA. Cela améliore l’efficacité et simplifie les flux de travail. Grâce à la technologie de traitement neuronal, les tâches sont plus rapides et précises. La clé Microsoft Copilot active facilement les fonctions d’IA, facilitant la collaboration et l’automatisation des tâches.

conception robuste pour des usages intensifs sur le terrain

Le S14I est certifié MIL-STD-810H et résiste aux environnements extrêmes. Il supporte des températures entre -29°C et 63°C. La double batterie échangeable à chaud offre une autonomie allant jusqu’à 24 heures. L’écran Full HD est lisible en plein soleil, améliorant la visibilité sur le terrain.

connectivité avancée pour une flexibilité maximale

Le S14I propose une connectivité avancée avec des options 4G LTE et 5G. Il dispose de ports Thunderbolt 4 et USB 3.2. Sa double carte SIM et ses capacités sans fil renforcent sa flexibilité. Ce modèle est conçu pour répondre aux besoins des professionnels en déplacement.

En résumé, le Durabook S14I combine performance, robustesse et connectivité. Cet ordinateur portable est idéal pour les professionnels cherchant fiabilité et efficacité. Découvrez dès maintenant l’avenir de la technologie mobile robuste.

