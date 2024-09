Sylvox : Votre divertissement sans interruption, où que vous soyez !

Vous aimez regarder vos films préférés tout en profitant du grand air, ou encore cuisiner en suivant une émission de télé ? Sylvox TV, le fabricant de téléviseurs intelligents offre une panoplie de solutions pour diversifier votre expérience télévisuelle!

Emportez le cinéma à l’extérieur avec Sylvox

La marque met à disposition une gamme de téléviseurs pour l’extérieur, vous permettant de profiter de moments cinématographiques chaleureux sur votre terrasse. Ces appareils, offrant une luminosité allant jusqu’à 2000 nits et une étanchéité IP55, vous assurent un visionnage sans interruptions, qu’il pleuve ou qu’il vente. Ils disposent en plus d’une résolution 4K Ultra HD, pour une qualité d’image indéniable. Le prix de ces téléviseurs débute à 1 449€.

Un téléviseur portable pour tous vos déplacements

Vous êtes souvent en mouvement ? Le téléviseur étanche portable Sylvox est la solution. Ce compagnon de voyage vous garantit de ne plus manquer aucune scène de vos séries favorites, où que vous soyez. Ces modèles portables commencent à partir de 479€.

Boostez vos moments de détente

Il est temps d’élever vos pauses bain à un niveau supérieur grâce aux téléviseurs pour salle de bain de Sylvox. Ces téléviseurs s’intègrent parfaitement à votre salle de bain et peuvent même se transformer en miroir élégant quand ils ne sont pas utilisés. Ces modèles sont disponibles à partir de 699 €.

Une cuisine plus divertissante avec Sylvox

La marque propose aussi une TV de cuisine rabattable pour vous aider à concocter vos repas tout en suivant votre émission de cuisine préférée. Et avec le minuteur de cuisson intégré, dites adieu aux plats brûlés! Cette option est disponible à partir de 479 €.

Des écrans d’affichage pour vos commerces

Enfin, pour les professionnels, Sylvox propose des écrans d’affichage pour le commerce, pour dynamiser votre vitrine et offrir à vos clients une expérience plus vivante et attrayante. Le prix de ces modèles est disponible sur demande.

Que vous soyez un professionnel ou un particulier, Sylvox a un téléviseur adapté à vos besoins. Explorez ces nouvelles possibilités et partagez vos expériences avec nous! Qu’attendez-vous pour rendre votre expérience télévisuelle plus confortable, conviviale et personnalisée ?