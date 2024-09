IKA améliore le bioréacteur HABITAT avec de nouveaux accessoires

IKA, leader mondial en équipements de laboratoire, présente de nouveaux accessoires pour son bioréacteur primé, HABITAT Research. Visant à améliorer la précision des données et fluidifier les flux de travail, ces innovations répondent aux besoins des chercheurs modernes.

nouveaux accessoires pour le bioréacteur HABITAT

Le bioréacteur HABITAT Research se dote de plusieurs nouveaux accessoires. Parmi eux, on trouve le support de couvercle de bureau et le support de flacon d’échantillon. Ces outils améliorent l’ergonomie et facilitent la manipulation.

De plus, un adaptateur permettant de régler la hauteur du capteur et un condenseur avec joint flexible sont également disponibles. Ces ajouts permettent une manipulation plus précise et sécurisée. Ainsi, le processus d’autoclavage devient plus pratique et efficace.

améliorations ergonomiques et de précision

Les nouveaux accessoires du bioréacteur HABITAT améliorent grandement l’ergonomie d’utilisation. En effet, ces outils permettent une manipulation plus sûre et précise des échantillons. Cela optimise les conditions de travail, réduisant les risques d’erreurs et de contamination.

IKA a conçu ces accessoires en tenant compte des retours des clients. Ainsi, l’entreprise renforce son engagement à fournir des solutions fiables et adaptées aux besoins des scientifiques. Cela montre également leur souci constant d’amélioration de la fonctionnalité et de la précision dans les travaux de biotraitement.

capteurs de pointe pour des données fiables

IKA introduit aussi une gamme de nouveaux capteurs pour le bioréacteur HABITAT. Ces capteurs incluent l’analyseur de gaz résiduels et divers capteurs de biomasse. Ils fournissent des données en temps réel, améliorant le contrôle des processus de biotraitement.

Parmi ces capteurs, on trouve des dispositifs invasifs et non invasifs pour la biomasse, ainsi que des capteurs numériques de pH, DO et redox. Ces capteurs garantissent une plus grande précision des études, assurant des conditions optimales pour les chercheurs.

En conclusion, IKA renforce sa position de leader avec ces nouveaux accessoires et capteurs pour le bioréacteur HABITAT. Ces innovations améliorent l’ergonomie, la précision et la fiabilité des travaux de biotraitement. Grâce à l’engagement d’IKA à répondre aux besoins des chercheurs, le bioréacteur HABITAT reste une solution incontournable en laboratoire.

