LG dévoile sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED – CES 2022

Lors du de Las Vegas, LG a dévoilé l’ensemble de sa gamme de téléviseurs OLED pour 2022.

LG C2 et G2 : le haut de gamme

La série qui évolue le plus cette année, c’est la série C2. Celle-ci bénéficie en effet d’une nouvelle petite taille d’écran de 42 pouces, ce qui peut intéresser les gamers qui cherchent à compléter un setup PC / console next-gen.

De son côté, la série G2 proposerait une luminosité encore meilleure avec Evo with Brightness Booster qui utilise un système de refroidissement (dissipation thermique) ce qui permettrait d’avoir un pic de luminosité supérieur à 1000 nits.

LG OLED65G2

Les séries les plus haut de gamme embarquent le nouveau processeur Alpha 9 Gen 5 AI 4K, plus puissant que le précédent, qui améliorerait la gestion des niveaux de luminosité.

Le G2 sera décliné en 55, 65, 77, 83 et 97 pouces. Quant au C2, il affichera des diagonales de 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. La série Z2, version 8K de la marque, sera déclinée en diagonales 77 et

A2 et B2 : pour les petits budgets

Comme l’année dernière, LG a présenté deux modèles plus abordables, les A2 et B2. Les B2 embarqueront une dalle 100 Hz, là où celle des A2 sera limitée à 50 Hz. Ce dernier critère pourrait décevoir les gamers qui préfèreront la série B au minimum, d’autant plus que l’A2 sera logiquement dépourvu de HDMI 2.1.

De plus, le pic de luminosité est plus important sur la série B2 que la A2.

Contrairement aux C2 et G2, les A2 (48, 55, 65 et 77 pouces) et B2 (55, 65 et 77 pouces) bénéficieront d’une puce Alpha 7 gen 5 dont on sait très peu de choses pour le moment. Logiquement, celle-ci sera moins évoluée et moins puissante que la Alpha 9.

En ce qui concerne les tarifs de la gamme 2022, ils ne seront connus que dans quelques semaines, en même temps que leur disponibilité.

