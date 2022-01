Hisense: des téléviseurs à tous les prix et Google TV – CES 2022

Après avoir présenté son nouveau meuble TV avec vidéoprojecteur et système, Hisense a présenté sa gamme d’écrans au CES 2022. Petit plus, ils seront livrés avec Google TV.

Hisense est l’une de ces marques sur lesquelles il est facile de s’appuyer lorsque vous achetez un nouveau téléviseur. En effet, au cours des dernières années, la société s’est bâti une solide réputation en offrant une bonne qualité d’image. Et pour 2022, Hisense essaie de proposer des téléviseurs qui ne décevront pas, quel que soit votre budget.

Nom Taille(s) Prix (à partir de) U9H 75 pouces 2 900 € U8H 55, 65 et 75 pouces 1 400 € U7H 55, 65, 75 et 85 pouces 800 € Synthèse de la gamme présenté au CES 2022 par HiSense

Hisense U9H à la pointe de la technologie

Au sommet de la gamme « ULED » de cette année, se trouve la série phare U9H. Il est doté d’un rétroéclairage Mini LED (avec plus de 1 280 zones), d’un HDR à points quantiques, d’une luminosité maximale de 2 000 nits, de la prise en charge des jeux 4K à 120 Hz, d’un taux de rafraîchissement variable FreeSync et d’un processeur amélioré pour une réactivité améliorée.

U8H en intermédiaire

En dessous se trouve le U8H, le dernier de la série U8 bien revue, et celui que Hisense se positionne comme son «meilleur téléviseur polyvalent». La luminosité maximale du HDR chute un peu, mais vous bénéficiez toujours du rétroéclairage Mini LED repensé, de toutes les fonctionnalités de jeu attendues et d’un large éventail de modes vidéo pris en charge, notamment Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced, FilmMaker Mode, et d’autres. De plus, une autre nouveauté pour 2022 est une taille plus grande de 75 pouces pour la série U8H.

U7H simple et efficace

Enfin, la série U7H. Il laisse tomber Mini LED, ce qui n’est pas inattendu pour le prix de départ de 800 €. Cependant, il inclut toujours un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. Mais aussi, un mode de latence automatique faible et d’autres avantages pour les jeux.

La nouvelle fonctionnalité chez Hisense: Google TV

Les téléviseurs Hisense seront livrés avec Google TV à bord et comprendront des micros intégrés pour les commandes vocales. Finalement, la société a aussi annoncé des projecteurs et des barres de son au CES 2022.