Samsung dévoile ses nouveaux concepts de smartphones pliables – CES 2022

Samsung est devenu, depuis déjà plusieurs années, une référence en matière de smartphone pliable. La firme coréenne confirme son statut avec l’annonce, lors du CES, de plusieurs concepts autour de cette technologie.

Samsung Flex G

Avec la sortie des Z Fold et Z Flip 3, Samsung voulait faire comprendre qu’ils étaient les maîtres du smartphone pliable. Quoi de plus logique, donc, que de profiter du grand rendez-vous de l’innovation, le CES, pour présenter ce que la marque sait faire de mieux. Au milieu des projecteurs vidéos, et du S21 FE, la sous-division Samsung Display se chargeait de dévoiler les concepts aux écrans pliables. Le Flex G par exemple, se présente sous la forme d’un téléphone portable, qu’il est possible de replier vers l’intérieur. C’est-à-dire que l’ouverture se fait telle celle d’un livre. Cette solution permet de protéger l’écran en cas de choc, lorsque le tout est plié.

Samsung Flex S

Samsung révèle un smartphone à l’écran enroulable

Dans un autre style, le Samsung Flex S. Il propose une autre solution en termes d’ouverture. Une première pliure se referme vers l’intérieur, l’autre vers l’extérieur. Le tout avec un écran principal toujours exposé cette fois-ci. La firme de Séoul a également dévoilé un concept de smartphone dont l’écran s’étire. Ce dernier peut faire penser à celui que Oppo avait révélé il y a déjà quelques mois. Pour finir, Samsung présente la dalle Flex Note, qui ne déforme pas l’image affichée. Cette dernière peut permettre d’afficher au format cylindrique des publicités.

Samsung Flex Note

Le développement de ces concepts est possible grâce à la technologie OLED. Celle-ci rend notamment les dalles plus flexibles. Il est également important de noter que rien ne garantit que Samsung sortira des produits du style, ce ne sont que des concepts. Cependant, la marque fournit des dalles à un grand nombre de constructeurs. D’autres firmes pourraient donc profiter de ces technologies dans les prochaines années, que cela soit dans l’industrie du smartphone ou ailleurs.