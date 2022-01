Hisense U9H : un téléviseur ULED avec Google TV – CES 2022

Après avoir présenté son nouveau meuble TV, Hisense a présenté sa gamme d’écrans, dont le U9H, haut de gamme, au CES 2022. Ils sont rétroéclairés par la technologie Mini-LED le tout avec une technologie 4K. Petit plus, ils seront livrés avec Google TV.

Côté image

Le 75 U9H est le nouveau téléviseur ULED haut de gamme d’Hisense. Il est se base sur un écran LCD rétroéclairé Mini-LED 4K de 75 pouces. Il est capable d’images plus lumineuses, de couleurs vives et d’une plage de contraste plus large. Ceci est censé offrir un meilleur contrôle de l’uniformité de l’écran et des artefacts, tout en augmentant la luminosité HDR.

Hisense a déclaré que le modèle U9H atteindra une luminosité de 2 000 nits. En effet, il utilise plus de 1 280 zones de gradation locales à matrice complète. La série prendra en charge la plage dynamique élevée HDR10 et Dolby Vision IQ, cette dernière ajustera automatiquement les images pour une large gamme de couleurs, de détails et des images 4K plus réalistes.

La technologie ULED de Hisense, qui est une suite de fonctionnalités d’amélioration de l’image, est désormais adaptée pour élever le système Mini-LED. Elle offre une interaction plus transparente entre le matériel et le logiciel pour une couleur, un contraste, un mouvement et une luminosité améliorés. Cela impliquera des ajustements automatiques en temps réel.

La série comprend également des capacités de jeu avancées pour une expérience de jeu HDR sans déchirure, sans bégaiement et à faible latence. Les fonctionnalités HDMI prises en charge pour les jeux incluent : le mode de faible latence automatique (ALLM), le mode de jeu Pro, le taux de rafraîchissement variable (VRR) et FreeSync. La prise en charge de l’audio HDMI eARC est également incluse.

Coté son

Le pack audio amélioré de la série comprend des haut-parleurs intégrés en haut et en bas du téléviseur. Ils permettent une expérience de son surround. En plus de l’eARC, les modèles U9H prendront en charge la norme de haut-parleur sans fil WiSA. Mais aussi, une configuration de canal audio 2.1.2 comprenant l’audio spatial en Dolby Atmos.

La série UxH utilise des panneaux LCD à taux de rafraîchissement de 120 Hz et produit des niveaux de luminosité importante.

Les améliorations audio incluent la prise en charge du son surround orienté objet Dolby Atmos. Mais aussi la prise en charge des haut-parleurs sans fil HDMI ARC/eARC et WiSA. Les ports HDMI 2.1 incluent également des fonctionnalités de jeu avancées, notamment HDMI ultra-haute vitesse, ALLM, VRR et FreeSync. En plus vous trouverez un mode « Game Pro ».

Petit plus du U9H

Hisense a déclaré que la nouvelle interface Google TV, fournit des fonctionnalités multi-utilisateurs personnalisées. En plus vous aurez la possibilité d’utiliser GoogleCast. Donc vous pourrez envoyer du contenu à partir de smartphones et tablettes vers le téléviseur. Il comprend également la commande vocale mains libres de l’assistant Google intégrée à tous les modèles Hisense ULED.