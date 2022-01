The Freestyle : le nouveau vidéoprojecteur de Samsung à emmener partout – CES 2022

Lors du CES 2022 de Las Vegas, Samsung a présenté un mini projecteur portable. Baptisé The Freestyle, il promet de transformer n’importe quel mur en écran.

The Freestyle transforme toutes vos surfaces en écran géant

Samsung vient de lever le voile sur un nouveau produit : The Freestyle. Il s’agit d’un projecteur compact pesant moins de 800 grammes capable de diffuser une image en Full HD sur un mur ou un plafond.

The Freestyle est compatible HDR10 et peut afficher une image allant de 30 à 100 pouces. Il vous faudra toutefois un peu de recul, 2,7 mètres pour la taille la plus grande. La luminosité maximale espérée est plutôt faible, puisqu’elle culmine à 230 cd/m2.

La marque promet aussi une installation en quelques secondes : “une fois branché, la mise au point tout comme l’ajustement du trapèze se fait automatiquement”.

The Freestyle embarque une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, tandis qu’un port mini HDMI permet de le relier à ses périphériques. L’appareil est alimenté par un port USB-C. Cependant, il ne sera pas totalement autonome puisqu’il n’embarque aucune batterie.

Samsung présente un projecteur nomade et ultra polyvalent lors du CES

Pour les gamers, l’appareil serait capable de détecter automatiquement les consoles de jeux et les smartphones. L’appareil promet une “qualité d’image parfaite pour les jeux vidéo et une grande fluidité, permettant de suivre toutes les actions”.

Samsung promet une expérience similaire à celle des smart TV grâce à son OS maison Tizen, il est donc possible de lancer Netflix, Amazon Prime ou encore YouTube.

Grâce à son enceinte intégrée de 5W, The Freestyle de Samsung prend en charge la partie sonore à 360°, et s’offre une compatibilité avec les assistants vocaux Bixby et Amazon Alexa.

The Freestyle sera commercialisé en France à partir du 17 février et sera disponible en précommande le 20 janvier. Son prix n’est pas encore officiel, mais devrait tourner autour des 1 000 euros.

