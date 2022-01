Samsung présente une télécommande se rechargeant grâce aux ondes radio – CES 2022

Après avoir présenté son écran incurvé à positionner horizontalement ou verticalement, Samsung est venu présenter une télécommande innovante lors du CES 2022. Elle peut être chargée à l’aide d’une lumière extérieure et intérieure ou via USB-C pour les résultats les plus rapides. Mais la grande nouveauté, c’est la charge par ondes radio comme les capteurs EnOcean.

Le CES est bien sûr un événement technologique, mais de plus en plus les entreprises y présente leur engagement envers les causes environnementales en agissant par exemple sur les produits et emballages. Samsung fait partie de ces entreprises. L’année dernière également, elle a introduit cette télécommande Eco se rechargeant à énergie solaire pour sa gamme de téléviseurs 2021.

Samsung est revenu au CES avec sa télécommande avec la capacité de se recharger avec les ondes radio. Elles lui permettront de préserver sa charge en collectant les ondes radio des routeurs par exemple et de les convertir en énergie.

Outre la nouvelle option, la nouvelle télécommande Samsung Eco peut être chargée à l’aide d’une lumière même intérieure. Sans oublier la recharge classique USB-C pour des résultats les plus rapides. Samsung a déclaré qu’il introduisait un modèle blanc de télécommande.

L’intention de Samsung ici est d’abandonner les piles AAA. En effet, le constructeur a annoncé que ce changement dans les télécommandes pourrait éviter plus de 14 millions de piles jetées par an.

Le géant sud-coréen de l’électronique a également exploré d’autres moyens d’auto-charger les batteries internes, par exemple en exploitant l’énergie cinétique créée en secouant la télécommande et en utilisant l’énergie vibratoire créée lorsque le microphone capte les sons, peu pratique si vous perdez votre télécommande dans le canapé. Cette fois-ci, il a décidé d’ajouter la recharge par ondes radio comme moyen supplémentaire de maintenir le fonctionnement à distance.