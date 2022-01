Samsung Odyssey Ark : l’écran incurvé à positionner horizontalement ou verticalement – CES 2022

Après avoir présenté son nouveau projecteur de poche Samsung a présenté son nouvel écran au CES 2022. Le Samsung Odyssey Ark est le plus grand écran de PC incurvé à ce jour, rien que ça. Il s’affiche en effet avec une dalle originale et unique en son genre : 4K, 55 pouces, incurvée. Son support gère le mode portrait.

Les moniteurs incurvés ont généralement été introduits pour rendre l’expérience de visionnement plus immersive. Si vous jouez à un jeu ou regardez un film, avoir les bords du moniteur vers vous peut vous plonger dans l’univers.

Mardi, la société a annoncé le Samsung Odyssey Ark, un grand moniteur incurvé. Il peut être pivoté sur le côté et utilisé en position verticale.

Les détails et les caractéristiques sur l’appareil sont très rares. Nous savons qu’il possède un panneau d’affichage 4K de 55 pouces avec un rapport hauteur/largeur 16:9. Il est livré avec un contrôleur de cadran sans fil que vous pouvez utiliser pour gérer l’éclairage et l’interface. Il dispose également d’un support réglable en hauteur avec fonction de pivotement et d’inclinaison.

Samsung affirme que tout cela offre un « confort optimal ». Il devrait, ainsi, le rendre « parfait pour les personnes qui font tout, du montage au jeu à la maison ». Mais les joueurs opteront presque toujours pour une orientation horizontale standard. Et même si vous en empilez quelques-uns côte à côte pour une expérience verticale massive, incurvée, multi-écrans, les avantages par rapport aux moniteurs plats standard ne sont pas clairs. Son design est très attirant, à tester!