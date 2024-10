Circle to Search : HONOR enrichit l’expérience utilisateur

La technologie mobile continue d’évoluer avec HONOR et Google. En effet, la fonction innovante Circle to Search débarque sur les séries HONOR Magic V3 et HONOR 200. Désormais, accéder rapidement aux informations se fait d’un simple geste circulaire, rendant l’expérience utilisateur encore plus fluide et intuitive.

Circle to search : Une innovation par HONOR et Google

La collaboration entre HONOR et Google met l’intelligence artificielle au service des utilisateurs. En effet, avec Circle to Search, l’accès à l’information devient intuitif. De plus, cette fonctionnalité permet de sélectionner un texte, une image ou une vidéo simplement en entourant ou surlignant l’écran. Ainsi, il devient inutile de changer d’application, car tout se fait sans effort.

Avantages de l’IA dans les smartphones HONOR

HONOR mise sur l’IA pour améliorer l’expérience utilisateur. Le HONOR Magic V3 intègre des outils puissants comme AI Eraser et Face to Face Translation. Ces fonctionnalités augmentent la productivité et simplifient le quotidien. HONOR propose aussi une protection oculaire innovante et une technologie anti-fraude. Les smartphones fonctionnent sous MagicOS 8.0.1 pour une interaction fluide et rapide.

Sécurité et protection des données utilisateur chez HONOR

La sécurité des utilisateurs est une priorité pour HONOR. Ainsi, l’entreprise adopte une architecture de sécurité multicouche et déploie HONOR Personal Cloud Compute. Grâce à ces solutions, HONOR garantit la protection des données privées. De plus, l’essor de l’IA ne doit pas, pour autant, sacrifier la confidentialité et la protection des informations personnelles.

Disponibilité et prix des nouveaux modèles HONOR

Le HONOR Magic V3 et la série HONOR 200 sont disponibles depuis septembre et juin respectivement. Le Magic V3 est proposé à partir de 1 999 euros. Avec ces lancements, HONOR offre des produits de qualité à un public mondial, renforçant sa position sur le marché des smartphones.

En conclusion, HONOR et Google redéfinissent l’usage du smartphone. L’intégration de l’IA, couplée à la sécurité, améliore l’expérience utilisateur. Simplification, innovation et protection sont au cœur de ces avancées technologiques.

