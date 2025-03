Innovation éblouissante : Découvrez les montres Leica ZM 12

La marque emblématique Leica, connue pour son excellence technique et son design intemporel, dévoile sa dernière collection de montres : la Leica ZM 12. Ainsi, en s’inscrivant dans la lignée de la ZM 11, la ZM 12 séduira les passionnés de montres et les adeptes de Leica. De plus, elle se distingue par ses innovations audacieuses et son esthétique raffinée.

Un design réinventé

Avec son boîtier plus petit de 39 mm, la nouvelle Leica ZM 12 rend hommage à l’élégance intemporelle. En outre, fabriqués en acier inoxydable ou en titane, ces boîtiers s’accompagnent d’un cadran de petite seconde à 6 heures, offrant une symétrie parfaite à l’ensemble. De plus, le cadran à deux couches joue avec les ombres et la lumière. Il révèle les subtilités de ses couleurs selon son inclinaison.

Chaque modèle est doté du Super-LumiNova Swiss Grade A, garantissant une lisibilité exceptionnelle, même dans l’obscurité. En outre, ce mariage de minimalisme et de fonctionnalité incarne à merveille la philosophie esthétique de Leica. De plus, la collaboration avec les experts suisses de Chronode a permis de concevoir le calibre automatique Leica LA-3002. Il s’agit d’un chef-d’œuvre de précision et de durabilité.

Leica ZM 12 : Une gamme variée et personnalisable

La collection Leica ZM 12 se décline en quatre modèles distincts : ZM 12 Acier Bleu Orange, ZM 12 Acier Gris Argent, ZM 12 Acier Olive Noir et ZM 12 Titane Chocolat Noir. Les bracelets sont interchangeables, offrant la possibilité à chaque utilisateur de personnaliser leur montre selon leur style ou l’événement. Conçus avec soin dans l’atelier artisanal de Leica, ils allient technologie moderne et savoir-faire traditionnel.

Les matériaux des bracelets se distinguent par leur qualité exceptionnelle. Le textile technique de haute qualité est à la fois élégant et durable. Le caoutchouc, quant à lui, offre une robustesse et un confort incomparables. Le motif unique et les teintes audacieuses apportent une touche de sophistication à ces accessoires.

Plus de 150 ans après sa création, Leica réaffirme son engagement envers l’innovation et l’excellence. En ce sens, cette nouvelle collection Leica ZM 12 incarne parfaitement ses valeurs. Disponible dès le 27 février 2025 dans les Leica Stores, la boutique en ligne et chez les revendeurs agréés, elle séduira les passionnés. En outre, le modèle Bleu Orange sera disponible à partir du 17 avril 2025, au prix de 6 650,00 € TTC.

N’hésitez pas à partager vos impressions sur cette magnifique collection et à nous dire quel modèle vous attire le plus !