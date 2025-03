Le RPG tactique Suikoden fait son grand retour avec Suikoden 1 & 2 HD Remaster, la date de sortie est imminente ! 

Deux décennies ! Il aura fallu attendre deux décennies avant qu’un des RPG tactiques emblématique des années 90 repointe le bout de son nez. Près de 20 ans après la sortie de son dernier opus, Konami ressuscite Suikoden sous forme de remaster. Baptisé Suikoden 1 & 2 HD Remaster : Gate Rune & Dunan Unification Wars, le titre fera revivre les aventures des deux premiers jeux Suikoden avec de belles images. Et c’est pour très bientôt.

En 2022, des rumeurs fusent sur la toile, stipulant l’arrivée d’un remaster de Suikoden dans les années à venir. Un an plus tard, Konami a confirmé le projet, en dévoilant son nom : Suikoden 1 & 2 HD Remaster : Gate Rune & Dunan Unification Wars. Toutefois, il a fallu attendre 2025 avant que le projet arrive enfin dans les bacs. Maintenant, c’est officiel : avec sa bande-annonce de lancement, Konami a fixé la date de sortie du remaster de son RPG culte.

Suikoden 1 & 2 HD Remaster : Gate Rune & Dunan Unification Wars sort donc le 6 mars prochain. Il sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Series X|S, Nintendo Switch et PC. Comme son nom l’indique, le jeu est le portage des 2 premiers titres Suikoden, sortis respectivement sur PlayStation en 1997 et 2000.

Pour ce remaster, Konami a retravaillé les deux jeux afin de l’adapter aux exigences graphiques du moment, tout en conservant leur aspect rétro. D’abord, le studio a mis à jour le design des personnages en réalisant de nouveaux portraits de ces derniers. Derrière cette refonte se trouve Junko Kawano, l’illustratrice originale de Suikoden 1 et 2.

Il a ensuite remodelé les images en HD pour un meilleur graphisme, puis amélioré les sons d’environnement et de combat. Il y a également quelques ajouts dans le système de jeu, dont le combat automatique, les combats à double vitesse ou encore la sauvegarde automatique.

Vous pouvez avoir un aperçu des améliorations dans la bande-annonce de présentation ci-dessous :